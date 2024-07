"Cosa mi fa stare bene? La separazione". Lo sfogo di Chiara Ferragni

Ascolta ora 00:00 00:00

Chiara Ferragni non ha smesso di sorridere. Cerca di trovare un equilibrio nonostante il momento non sia quello dei migliori. Di fatti, sui social è molto attiva – forse più del solito – per cercare di ritrovare l’affetto e la stima perduta da parte dei suoi follower. E lo dimostra quello che è successo sulla spiaggia di Forte dei Marmi. La celebre influencer è stata "pizzicata” da uno dei suoi estimatori sulla spiaggia toscana. Il breve video, postato poi su Instagram, ha mostrato la chiacchierata tra i due. Da quel breve scambio di battute si intuisce che la Ferragni non ha nessun rimpianto in merito alla separazione con Fedez e, al netto di tutti i gossip sui suoi possibili flirt, ora sente solo il bisogno di tornare a sorridere. Non sarà facile dato che il “pandoro- gate” e tutto ciò che è venuto fuori è una ferita quasi impossibile da risanare.

“ Cosa mi fa star bene ?”, si domanda Chiara Ferragni poco dopo che ha incontrato il fan. "La separazione”, risponde con sorriso alzandosi dal bagnasciuga della spiaggia di Forte dei Marmi per scattare una foto. . La Ferragni è felice, è sorridente e appare (almeno così sembra) in grande forma. Dietro a paio di occhiali scuri e con un due pezzi dai colori leggeri, parla con i suoi fan come se fosse una donna comune e non l’influencer schiva che si nascondeva sempre dietro lo schermo del suo telefono. “ Ogni volta che ti vedo sei sempre più bella ”, aggiunge poi l’utente durante il breve scambio di battute.

La separazione da Fedez pare che sia stata la mossa giusta per la Ferragni. Una scelta dettata dalla voglia di ricominciare e di cercare di ricostruire quell’impero che – oramai – non è più forte come un tempo.

In spiaggia o almeno nel video postato sui social, la Ferragni era da sola. Senza figli – che appaiono sempre meno sui social -, senza amiche e senza genitori. Magari è stata colta in un momento in cui era da sola e si stava godendo un attimo di serenità.