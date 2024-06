"Capisci i sentimenti quando te li fanno a pezzi". Stoccata di Chiara Ferragni a Fedez

Ascolta ora 00:00 00:00

I Ferragnez continuano a fare parlare di loro seppur separatamente. Mentre Fedez è tornato alla ribalta della cronaca rosa annunciando l'apertura del suo canale Onlyfans, Chiara Ferragni è sbarcata a Vulcano. L'imprenditrice digitale è volata in Sicilia per partecipare all'evento dell'anno, le nozze di Diletta Leotta, che si celebreranno questo fine settimana, ma nel frattempo non ha mancato di lanciare una sonora frecciata all'indirizzo dell'ex marito attraverso una storia Instagram decisamente pungente.

Chiara Ferragni al matrimonio della Leotta

Sull'isola di Vulcano Chiara Ferragni è sbarcata da sola, senza l'aitante ortopedico toscano con il quale si vocifera abbia un flirt. Nelle scorse ore l'influencer ha condiviso diverse foto e alcuni video del viaggio intrapreso per raggiungere l'arcipelago delle isole Eolie, sulla splendida Vulcano, dove stanno per convolare a nozze Diletta Leotta e il fidanzato Loris Karius. Uno scorcio dell'isola, lo scatto della villa con piscina dove soggiornerà e qualche immagine delle prime ore trascorse a Vulcano prima dell'evento, a cui è stata invitata insieme ad altre celebrities. Tra una storia e l'altra, l'imprenditrice ha condiviso, però, anche una frase pungente che sembra essere rivolta all'indirizzo dell'ex marito Fedez e che sta facendo molto discutere il popolo dei social network.

La citazione e la frecciata a Fedez

Chiara Ferragni ha preso a prestito una frase di Coez, tratta dal brano "E' sempre bello", per inviare una sonora frecciata a Fedez in merito all'amore e alla fine del loro matrimonio. "Capisci i sentimenti quando te li fanno a pezzi. È bello rimettere insieme i pezzi. Vedere che alla fine stanno insieme anche da soli", ha scritto l'influencer nelle storie della sua pagina Instagram, trascrivendo la frase di Coez e ogni riferimento all'ex marito è apparso ovviamente voluto. Non è la prima volta che i Ferragnez - oggi ribattezzati ironicamente Ferragnex - si pungono a distanza a mezzo social. Con la foto accanto al mezzobusto di Napoleone, la Ferragni aveva sbeffeggiato il rapper - ricordando il dissing con Marracash, che lo definì "nano con la sindrome di Napoleone" - poche settimane fa.

E lui sembra avere fatto altrettanto prendendosi un altro Golden Retriever dopo aver dovuto lasciare, suo malgrado, l'adorato Paloma. Insomma,tra ex che continuano a intrattenere i loro follower nonostante l'addio.