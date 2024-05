"Ma cosa volete?" Il "poeta" Pietro Fanelli tuona contro l’Isola dei Famosi

Doveva essere uno dei personaggi più interessanti del reality di Mediaset, invece, in poche settimane, tutto il potenziale di Pietro Fanelli è andato perso. È arrivato all’Isola dei famosi come non-famoso, presentandosi come un efebico poeta e divulgatore sui social ma subito ha mostrato il suo vero volto. Non è mai andato d’amore e d’accordo con i naufraghi, ammettendo a gran voce di voler “vivere” un’Isola solitaria e lontana dagli schemi del gioco. E, proprio per questo, prima ha avuto una sonora lite son Sonia Bruganelli e poi è stato ammonito dalla produzione del reality, e solo successivamente la decisione di lasciare lo show e tornare a casa. Una decisione che è arrivata a causa di un altro confronto molto duro con i naufraghi. Eppure, nonostante questo, Pietro Fanelli non ha di certo limato il suo carattere così spigoloso. Tanto da tornare sui social e rispondere a tutte quelle persone che, nel corso degli ultimi giorni, lo hanno attaccato e criticato per il suo atteggiamento fuori dagli schemi.

E Pietro Fanelli mette le cose in chiaro, esponendosi in prima linea e pubblicando una foto in bianco e nero sul suo profilo Instagram del periodo in cui ha trascorso sull’Isola. Nel post si è lasciato andare a un duro sfogo, attaccando chi non sarebbe riuscito a comprendere la sua filosofia di vita. “ Le persone che commentano sotto le mie foto e video sparsi nel “cancro web” lo capiscono che io prospero grazie alle loro fatiche? Alle loro interazioni? – esordisce nel post -. Ho fatto un programma televisivo leggero, dicendo sempre la verità, dicendo in diretta delle cose che nessuno ha mai avuto il coraggio di dire e tanti scrivevano che non volevo lavorare e che non facevo nulla – racconta -. Ma voi cosa volete dalla mia vita? Non sono nato per accontentare qualcuno. Io vivo come dico io e, anzi, abuso di voi che purtroppo siete stupidi e mi nutrite senza saperlo. Quindi silenzio, e fate i manovali che non potete fare altro ”, conclude.