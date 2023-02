Costanzo, sospesi i programmi di Maria De Filippi: ecco quando tornano

La morte di Maurizio Costanzo ha inevitabilmente avuto forti ripercussioni sui palinsesti Mediaset. Per quanto, negli ultimi mesi, il giornalista non fosse in onda con il Maurizio Costanzo Show, per il quale si ipotizzava un ritorno la prossima primavera, sua moglie, Maria De Filippi, è una presenza giornaliera. La conduttrice presidia parte del pomeriggio Mediaset, prima con Uomini e donne e poi con la scuola di Amici. Venerdì l'azienda aveva deciso per la sospensione esclusivamente del people show mentre oggi, a seguito dei funerali che sono stati seguiti in diretta da Verissimo e dal Tg5, sono stati sostituiti entrambi.

Nel rispetto del dolore della moglie di Maurizio Costanzo, domani non andranno in onda né Uomini e Donne e nemmeno Amici. I due programmi saranno sostituiti dalla replica della seconda puntata e la terza puntata di Buongiorno Mamma, la fiction di Canale5 in onda il venerdì sera. Non si hanno notizie di interruzioni più lunghe per i programmi condotti dalla De Filippi ma è possibile che l'azienda valuti di volta in volta, di concerto con lei, quando ritiene sia più giusto tornare in onda con la programmazione regolare. Uomini e donne va in onda in registrata: esistono alcune puntate già pronte del programma ma in questo momento sarebbe poco delicato trasmettere un certo tipo di contenuti, che vedono Maria De Filippi padrona di casa, registrati prima che il marito ci lasciasse.

Per quanto riguarda Amici, invece, il discorso è diverso. Gli allievi sono all'interno della scuola e stanno proseguendo regolarmente la loro attività didattica ma al momento non appare opportuno trasmettere le immagini della scuola presieduta da Maria De Filippi, che del programma conduce la puntata pomeridiana nel weekend e tra poche settimane dovrebbe iniziare il serale. Per quanto riguarda C'è posta per te, Mediaset non ha dato indicazioni su possibili sospensioni per la puntata del prossimo sabato ma anche in questo caso è possibile che la decisione venga presa nei prossimi giorni.