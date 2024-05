"Costola incrinata...". L'ultimo guaio di Fedez

Quando i gossip, quando i problemi di salute. Fedez trova sempre il modo di fare parlare di sè. Dopo avere dominato la cronaca rosa degli ultimi giorni per il presunto flirt con la modella milanese Ludovica Di Gresy, il rapper torna alla ribalta della cronaca per un piccolo problema di salute, sul quale lui stesso ha voluto ironizzare nelle scorse ore con un video condiviso sui suoi canali social, che sta attirando l'attenzione dei follower.

Mentre l'ex moglie è rientrata dalla vacanza a Los Angeles, dove non ha mancato di mandare una frecciata all'indirizzo proprio del rapper, Federico Lucia si gode la sua nuova casa milanese. Nelle scorse ore è stato raggiunto dal suo personal trainer per una sessione di allenamento, che però non è andata come i due speravano. Così attraverso Instagram, Fedez ha svelato dei suoi ultimi problemi di salute. "Ciao amici sono Federico, non faccio pesi dai sei mesi e ho una costola incrinata", ha esordito il cantante di Rozzano sul web, proseguendo ironico: "Quindi la mia domenica non potrebbe iniziare nella maniera peggiore. Quindi buona domenica di merda anche a voi amici…". Un'altra delle sue "piccole sfighe", così le definì lui stesso pochi mesi fa, in un altro video nel quale parlò del dente scheggiatosi durante un allenamento di boxe.

Sempre nelle storie del suo account Instagram, dopo avere parlato della sua costola malconcia, Fedez si è poi mostrato in allenamento, messo sotto dal suo personal trainer con una serie di esercizi con i pesi. E ai suoi follower non è sfuggito il riferimento ai guai giudiziari dell'ex moglie. Stanco di faticare su e giù per il corridoio del suo appartamento con i pesi, il rapper si è dileguato in una delle stanze che si affacciano sull'ingresso, scrivendo "exit strategy". Quella che Chiara Ferragni avrebbe provato ad attuare durante il momento del massimo clamore mediatico del Pandoro gate - all'indomani della multa milionaria dell'Antitrust - per distogliere l'attenzione dai guai giudiziari. Una battuta decisamente infelice, visto il divorzio in corso tra i due ma in linea con la sua nuova vita da single.

Quello che è certo è che Fedez, nonostante non ami che la stampa parli di lui, ogni giorno fornisce nuovi spunti affinché il suo nome campeggi sui siti di informazione, vuoi per le sue frequentazioni vuoi per i suoi problemi personali.

Del resto per rimanere popolari qualcosa bisogna pure inventarsi.