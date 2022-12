"Crisi con Leonardo? Mesi difficili". La moglie di Bonucci racconta il periodo delicato

Martina Maccari, moglie del difensore della Juventus Leonardo Bonucci, ha scelto la condivisione social per raccontare, seppur brevemente, un momento difficile del suo matrimonio con lo sportivo. La malattia del piccolo Matteo, secondogenito della coppia, ha messo in crisi l'amore tra il calciatore e la moglie e lei oggi, a distanza di sei anni, lo ha raccontato attraverso il suo profilo Instagram.

Sempre schietta e diretta, Martina Maccari non aveva mai nascosto di avere attraversato un momento difficilissimo dopo la scoperta della malattia del figlio, quando il bambino aveva solo due anni. Il bimbo fu costretto a subire un delicato intervento alla testa e cure invasive che però lo hanno salvato. Oggi Matteo è guarito e, a 8 anni, viva una vita normale come quella dei suoi coetanei. Il dolore sofferto da Bonucci e sua moglie ha avuto, però, pesanti ripercussioni sulla vita di coppia, tanto che i due hanno rischiato addirittura di lasciarsi. Effetti collaterali, li ha definiti la Maccari che sui social è sempre molto aperta al confronto con i follower. Ed è proprio con un box di domande, che la donna ha scelto di raccontare la crisi coniugale.