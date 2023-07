La crisi con Stefano, il flirt con Elio, i progetti su Discovery: la rivoluzione di Belen

Proprio quando tutto sembrava essere tornato al suo posto - con il ritorno di fiamma con l'ex marito Stefano De Martino - qualcosa si è nuovamente rotto e la showgirl argentina ha cominciato una profonda trasformazione. Prima l'addio a Mediaset per "nuovi progetti", poi le voci della crisi con Stefano e infine le foto del feeling con l'imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. Viene da dire che per Belen Rodriguez la rivoluzione è appena cominciata.

Che Belen stia vivendo un momento complicato lo ha confessato lei stessa. L'argentina ha scelto di rimanere in silenzio, centellinando i post e le storie Instagram per non dare adito a nuovi pettegolezzi. Ma ha scelto comunque di "parlare" attraverso il testo di una canzone pubblicata nelle scorse ore proprio sulla sua pagina social. Il brano, "Rie cuando puedas", è del rapper spagnolo El Chojin e sembra descrivere a pieno lo stato d'animo della Rodriguez.

Le parole sibilline di Belen

"Mentire per evitare di ferire le persone che ami…Fingere quando sai perfettamente che ti stanno mentendo... Nascondo le mie paure per apparire forte... Sto facendo tutto il necessario per trovare soluzioni, non problemi...Concentrati su ciò che è importante e dimentica il rumore", si legge nel testo dell'artista spagnolo, che Belen ha riproposto ai suoi follower nelle sue storie con chiari riferimenti alla sua vita oggi.

E mentre l'argentina parla attraverso le canzoni, Stefano De Martino è volato a Disneyland con il figlio Santiago prendendo le distanze dai gossip e dalla crisi. A smentire i rumor la coppia non ci pensa proprio e questo la dice lunga sulla difficile situazione che i due stanno vivendo. Soprattutto dopo lo scoop del settimanale Chi, che ha immortalato Belen e l'imprenditore Elio Lorenzoni in teneri atteggiamenti durante una festa di famiglia, nella quale De Martino era il grande assente.

Belen Rodriguez verso Discovery?