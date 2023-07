“La sua vita sentimentale…”. Guenda Goria e quella frecciata a Belen

Se ci fosse un premio sul gossip più chiacchierato dell’anno sicuramente andrebbe alla storia (infinita) tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Infatti, ormai non si fa altro che discutere del nuovo amore di Belen, l’imprenditore bergamasco Elio Lorenzoni. Una relazione che starebbe addirittura costringendo la conduttrice argentina a fuggire di casa (in centro a Milano) per evitare l’assalto dei paparazzi e a trasferirsi in albergo, più precisamente all’Excelsior Gallia del capoluogo lombardo. Inutile dire che in queste ore il mondo del web si sta scatenando con i commenti e tra questi, in particolare, non è di certo passato inosservato quello di Guenda Goria, l’ex gieffina figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria che ha colto la palla al balzo per dire la sua, seppure in maniera evidentemente ironica.

Il commento di Guenda Goria

L’ex gieffina ha saputo senza ombra di dubbio attirare l’attenzione dei media, lasciandosi andare ad un commento sul fatto più chiacchierato delle ultime settimane. Infatti, la pianista ha pubblicato una Story sul proprio profilo Instagram, menzionando un altro volto noto dello spettacolo, proprio Belen Rodriguez, e così ha scritto: "La mia progettualità è solida come la vita sentimentale di Belen Rodriguez". È chiaro l’intento di volere paragonare i cambiamenti svariati e repentini che vedono protagonista la Goria (e che per questo non si può dire particolarmente ferma nelle sue posizioni) all’instabilità della vita sentimentale della conduttrice e showgirl argentina. Al momento Belen non ha replicato in nessun modo, non ci resta altro che attendere per capire se la Rodriguez vorrà alimentare la polemica o se preferirà lasciar perdere, cogliendo l’evidente aspetto scherzoso della battuta di Guenda.

Guenda Goria e la malattia

L’ex gieffina usa molto i social per comunicare ai suoi seguaci ciò che le accade nella sua vita privata e professionale, racconta spesso anche gli aspetti più intimi e delicati. In particolare, quando l’attrice ha voluto condividere con i suoi follower uno degli aspetti più importanti della sua vita, l’avere scoperto di essere affetta da endometriosi. Una malattia che purtroppo la costringe a non potere avere figli in maniera naturale. “Cari amici, è tanto che non vi scrivo di me e della mia salute. Purtroppo, secondo l’ultima analisi che ho fatto, non potrò avere figli naturalmente. Vi confesso che sono stata molto giù. Pare che l’unica tuba che ho non funzioni bene. Dovrei cominciare un percorso di fecondazione assistita ma ho paura”, aveva raccontato la stessa Guenda sui social.