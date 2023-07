"Costretta a fuggire di casa". La rivelazione clamorosa su Belen

Cosa non si fa per sfuggire all'assalto dei paparazzi? Per esempio, scappare di casa e trasferirsi in un albergo. Protagonista della storia è Belen Rodriguez. Già, perché secondo quanto rivelato dalla pagina Instagram The Gossip, dopo la fuga di notizie sul presunto flirt con l'imprenditore Elio Lorenzoni, la showgirl argentina avrebbe preparato in fretta e furia le valigie per trasferirsi seduta stante in albergo. Tutto per evitare la scomoda presenza dei fotografi assiepati in strada, fuori dalla sua casa nel quartiere Brera.

" Clamoroso! Belen Rodriguez lascia la propria abitazione nel cuore di Brera per trasferirsi all'hotel Excelsior Gallia di Milano per sfuggire all’assedio dei paparazzi ", riferisce la popolare pagina di gossip, che parla dei problemi incontrati dall'argentina negli ultimi giorni dopo le voci di crisi con Stefano De Martino: " I fotografi in queste ore sostano numerosi nei pressi dell'abitazione e in albergo potrà così incontrare serenamente il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni" .

Le foto e i video in hotel

In effetti, guardando le ultime storie Instagram di Belen, la showgirl non ha fatto mistero di trovarsi nel rinomato hotel e ha pubblicato foto e video della camera e della hall. Con lei c'è il figlio avuto da Stefano De Martino, Santiago, mentre di Luna Marì non c'è traccia. Ma la piccola potrebbe essere con il padre, Antonino Spinalbese. Secondo i bene informati, la Rodriguez avrebbe optato per lasciare provvisoriamente il suo appartamento per poter incontrare liberamente il nuovo compagno, Elio Lorenzoni, con il quale è stata paparazzata in atteggiamenti intimi dal settimanale Chi alla festa di compleanno del cognato Ignazio Moser. Ora che i paparazzi conoscono la nuova dimora della showgirl, non sarà difficile seguirne le mosse e l'ipotetico arrivo dell'imprenditore bergamasco con il quale avrebbe un flirt.

Intanto di Stefano De Martino si sono perse le tracce. Dopo la trasferta a Londra in compagnia di Santiago, il ballerino e conduttore di Rai Due è rientrato in Italia ma non si è più mostrato sui social network e questo la dice lunga sul momento delicato che sta vivendo. Per i fan della coppia, un comunicato stampa di addio sarebbe pronto a uscire, viste le ultime foto uscite su Belen e Lorenzoni. Ma solo il tempo dirà come finirà questa storia.