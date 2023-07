"Belen ha un altro". Quel bacio che conferma la crisi con Stefano

Nuovi dettagli emergono sulla crisi matrimoniale che sta coinvolgendo Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo le voci su un presunto allontanamento tra la showgirl e il napoletano a causa del feeling del ballerino con Alessia Marcuzzi, si scopre che - forse - i motivi della rottura sono da ricondurre a una "sbandata" di Belen.

Le avvisaglie della nuova crisi tra la showgirl argentina e il ballerino e conduttore c'erano. La scomparsa delle fede all'anulare di Stefano proprio nella serata della presentazione dei Palinsesti Rai era un messaggio per Belen e il pubblico. " Sapeva che tutti lo avrebbero visto ", puntualizza il settimanale Chi, che nel numero in edicola pubblica le foto esclusive del bacio tra Belen e Elio Lorenzoni, che raccontano una storia diversa sull'addio tra Stefano e la Rodriguez.

Le foto di Belen con l'imprenditore

Nel servizio esclusivo, al quale Chi ha dedicato la copertina, si vedono Belen e Elio Lorenzoni, imprenditore bergamasco, molto intimi. La mano sulla spalla, l'abbraccio, il bacio: foto esclusive che mostrano una certa complicità e una confidenza che non si ha tra amici. Lei gli aggiusta il colletto, adagiandosi sul suo petto, lui le sistema la collana attorno al collo e le tiene le mani, accarezzandola. Tutto sotto gli occhi dei familiari, in occasione della festa di compleanno di Ignazio Moser. " Alla festa Belen e Elio sono arrivati insieme", scrive il settimanale, che prosegue : "Tra loro gesti d'intesa e complicità". La coppia è rimasta assieme per tutta la festa, svoltasi al Polo Club di Pomigliano Milanese, poi se ne è andata - tra gli ultimi - a bordo della vettura di lui, insieme alla piccola Luna Marì.

Lorenzoni a casa di Belen

La rivista di gossip riferisce che l'imprenditore bergamasco ha riaccompagnato le due donne a casa, ma la serata non è finita: " L'uomo parcheggia la sua vettura elettrica; sono le 21 e la mattina seguente l'auto è ancora lì, sotto casa di Belen" . Una prova inequivocabile della nottata trascorsa insieme nella casa dove, fino a pochi giorni fa, viveva Stefano De Martino.

Ma chi è Elio Lorenzoni? Laureato in Economia alla Cattolica di Milano, l'imprenditore è un esperto di golf e i-bike e possiede due aziende, che operano nel campo delle moto e degli accessori. Esteriormente ricalca il prototipo di uomo in grado di colpire Belen: alto, moro e con lineamenti del viso definiti come Spinalbese, Iannone e gli altri amori, che la showgirl ha avuto in passato. I due si seguono sui social (ma il profilo di lui rimane privato) e si conoscono da tempo; solo oggi, però, l'amicizia si sarebbe trasformata in qualcosa di più.