Cristian Totti compie 18 anni: il mega party con Ilary Blasi, la famiglia e gli amici (ma senza Francesco Totti)

Cristian Totti compie 18 anni. Il figlio di Ilary Blasi e Francesco Totti è diventato maggiorenne e, per l’occasione, mamma Ilary ha organizzato un grande party con tutti gli amici e i parenti. Tuttavia, tra la torta a più piani, luci, addobbi, decorazioni e candeline, un grande assente. Stiamo parlando di Francesco Totti che ha comunque fatto sentire la propria vicinanza al figlio in altro modo. Il tutto è stato documentato sui social dalla sorella Chanel, dalla fidanzata di Cristian, Melissa Monti, e dal resto degli invitati.

La festa dei 18 anni di Cristian Totti

Il mega party si è tenuto presso la tenuta San Domenico a Sant’Angelo In Formis, in provincia di Caserta. Grandi festeggiamenti, come testimoniano le foto e i video pubblicati sui social: grandi tavolate arricchite con fiori in total white, musica e momenti di grande emozione. In particolare, quello della torta – rigorosamente a più piani – durante il quale Cristian ha potuto scattare delle foto ricordo con tutti gli invitati; il tutto circondato con delle fontane di luci.

Dagli scatti mostrati sul web, colpiscono il bacio della sorella Chanel (accompagnata alla festa dal compagno, Cristian Babalus) e quello della piccola Isabel, che sulle gambe del primogenito ha assistito al video che ritraeva i momenti più importanti dei suoi primi 18 anni. E ancora, sui social appare anche il video in cui mamma Ilary è corsa ad abbracciare il primogenito e a stringerlo forte a sé; per l’occasione, la conduttrice ha scelto di indossare un abito a sirena in seta coloro caramello. Immancabile, poi, naturalmente, anche la fidanzata di Cristian, la modella Melissa Monti.

Francesco Totti, il grande assente