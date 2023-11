"Vorrei solo che trovassimo un equilibrio…". Francesco Totti torna a parlare di Ilary Blasi

Francesco Totti, a distanza di un anno torna a parlare dell’ex moglie, Ilary Blasi. La leggenda giallorossa ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera, affrontando tantissimi argomenti: dal rapporto con l’allenatore della nazionale, Luciano Spalletti, all’estinzione del numero 10 nel calcio mondiale, sino ai suoi sogni futuri. Naturalmente, immancabile anche l’argomento protagonista assoluto della cronaca rosa italiana nell’ultimo anno e mezzo, la separazione da Ilary Blasi.

Totti – Blasi, un amore durato vent’anni

Come ben sappiamo, la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stata tutt’altro che pacifica. È passato poco più di un anno e mezzo dall’annuncio della fine del loro matrimonio, ma da quel momento in poi, la loro "love story" - che ha fatto sognare milioni di italiani - è stata completamente sovrastata da accuse di tradimenti reciproci, battaglie in tribunale per la "guerra" sui contesi – e ormai famosi – rolex, sino alle frecciatine pubbliche. È forse proprio per questo che adesso "Er Pupone" è alla ricerca di un nuovo equilibrio con la conduttrice e showgirl, come ha fatto sapere al Corriere della Sera.

Così, a colloquio con il giornalista Walter Veltroni, l’ex capitano della Roma è tornato a parlare della separazione dal momento che, dopo la famosa intervista del settembre del 2022, Totti non aveva più rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla sua vita privata. A proposito della fine della storia d’amore con Ilary ha subito affermato: "Noi due abbiamo passato venti anni insieme, con tanti momenti molto belli" . Non possiamo non ricordare, infatti, che dal loro legame sono nati ben tre figli, Cristian (17 anni), Chanel (16 anni) e Isabel (7 anni).

Alla ricerca di un nuovo equilibrio