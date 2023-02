Cristiano Malgioglio, attimi di terrore per l'ex compagno turco: "Non rispondeva..."

Tanta paura per Cristiano Malgioglio. Il cantante e conduttore abituato a far sorridere i telespettatori questa mattina ha vissuto momenti di terrore dopo la notizia del devastante terremoto di magnituto 7,5 che ha colpito la Turchia e una parte della Siria. Proprio ad Adana, quinta cittadina turca per numero di abitanti, vive il suo ex compagno insieme alla famiglia. In un'intervista all'Adnkronos ha raccontato concitato che pensava di averlo perso, o che si trovasse sotto le macerie di uno dei centinaia di palazzi crollati, perché non rispondeva alla sue telefonate.

" Quando ho appreso del terremoto questa mattina - ha raccontato- il mio pensiero è andato immediatamente a lui e ho provato a chiamarlo per assicurarmi che stesse bene ". Quello che lui ora chiama: " amico del cuore " all'inizio non ha risposto alle sue chiamate, facendo pensare al peggio, viste le terribili immagini che stanno arrivando dal Paese. In realtà, come è facile immagininare ora, tutte le linee sono down, per i numerosi crolli e le varie esplosioni che sono avvenute dopo la potente scossa.

Dopo un lungo silenzio l'attesa telefonata è arrivata

" Ero terrorizzato perché non rispondeva al telefono - spiega Malgioglio - poi per fortuna mi ha richiamato su whatsapp e mi ha detto che lui e la sua famiglia stanno bene. Però mi ha anche raccontato che intorno a lui vede solo distruzione, palazzi crollati, macerie e gente che cerca di scavare anche a mani nude per cercare di recuperare i superstiti sotto le macerie ". Un vero racconto dell'orrore per un terremoto che vede, al momento, oltre 1000 vittime accertate, un bilancio che tristemente è destinato ad aumentare. " Siamo stati assieme diversi anni e gli voglio molto bene - continua a raccontare Malgiorglio- mi ha detto che lui e la sua famiglia ora sono per strada al freddo e che hanno sentito un boato enorme. Intorno a lui vede solo morte e distruzione. È sotto choc e ancora gli gira la testa. Quello che ha passato è spaventoso, ha anche la nonna sulla sedia a rotelle. Per fortuna lui e la sua famiglia hanno una villetta perciò non si trovavano nei palazzi alti che sono crollati ".

Biglietto aereo già acquistato, salvato dal destino