Cristiano Malgioglio senza freni spiazza Conti: "È l’uccello del Paradiso"

Cristiano Malgioglio lo aveva anticipato: " Carlo mi ha dato carta bianca. Non voglio sapere dove mettermi o cosa fare: se mi lasciano libero, darò il meglio di me stesso. Stasera spero di portare colore sul palco" . E il cantautore ha mantenuto la sua promessa nella seconda serata del festival di Sanremo, dove ha vestito i panni di co-conduttore al fianco di Nino Frassica e Bianca Balti. Scesa la tanto temuta gradinata dell’Ariston – e accompagnato per sicurezza da Carlo Conti per evitare spiacevoli incidenti - Malgioglio si è presentato davanti al pubblico e ha dato spettacolo.

“ Mi sono fatto misurare la pressione, niente attacchi d’ansia, tutto bene ”, ha dichiarato il cantante mostrandosi stranamente calmo ma poi, avvicinatosi all’orecchio del conduttore toscano, si è lasciato sfuggire – si fa per dire – una confessione: “ Sai Carlo me la sto facendo addosso” . A cattura l’attenzione del pubblico e di Conti è stato, però, l’abito indossato da Cristiano Malgioglio un completo eclettico con un enorme fiocco rosso sulla schiena e uno strascico lungo ben cinquanta metri. Per mostrare la lunghezza dell’accessorio sfoggiato dal co-conduttore il direttore artistico è salito addirittura in cima alla scalinata e ha invitato Malgioglio ad andare tra il pubblico, poi ha scherzato: “ Con questo velo puoi arrivare a Ventimiglia ”.

Il cantautore, che ha promesso di incantare il pubblico del Festival con una serie di abiti incredibili, è poi tornato verso il palco e, presa confidanza con la situazione, ha fatto il suo personale show: " Questo strascico è la coda dell’uccello del paradiso, tesoro”. Dal pubblico si sono levate risate fragorose e Malgioglio si è giustificato : “Ma non ho detto niente di male. Ha questa coda rossa bellissima, io lo adoro”.

Come era prevedibile il siparietto è diventato subitosui social network e gli internauti si sono divertiti con commenti e meme con protagonista Malgioglio e il fantomatico uccello del Paradiso.