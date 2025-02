Sanremo, seconda serata al via tra big in gara e nuove proposte | Diretta

Carlo Conti a Sanremo

Dopo lo straordinario successo della prima serata, che ha battuto in ascolti le edizioni (già record) di Amadeus, Carlo Conti torna sul palco del teatro Aristo per il secondo appuntamento del 75esimo festival di Sanremo. Accompagnato sul palco da Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio, Carlo Conti dà il via alla finale della gara delle nuovo proposte, delle quali domani verrà decretato il vincitore assoluto.

Tornano sul palco anche la metà dei "big" che si sono esibiti ieri, mentre la seconda metà sarà in scena domani per il secondo giro di esibizioni. Super ospite della puntata è, senza i Maneskin. Canterò un omaggio a Lucio Dalla, "Felicità".