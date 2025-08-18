Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, c'è la data del matrimonio

La proposta è stata fatta: Cristiano Ronaldo ha chiesto a Georgina Rodriguez, sua compagna da tempo (ben nove anni insieme), di sposarlo.

Lo scorso 11 agosto la coppia ha dato la notizia via social, pubblicando la foto dell'importante anello di fidanzamento con tanto di messaggio: "Sì, lo voglio ". Ma a quando le nozze? Sulla data la coppia non ha ancora fatto sapere nulla. Tuttavia alcune fonti vicino alla coppia hanno cominciato a parlare, facendo trapelare alcune informazioni.

Stando a quanto trapelato, i due vorrebbero sposarsi il 19 luglio del 2026.

A lanciare l'esclusiva è stato Alberto Guzmàn, che ha rivelato le sue informazioni durante il programma TVE. Citando alcune fonti vicine a Georgina, Guzmàn ha inoltre aggiunte: "Posso dirvi in esclusiva che l'anello non è stato l'unico regalo che ha fatto a Georgina, ma che le ha anche regalato una Porsche, due orologi, del valore di oltre 50 mila euro e vestiti di due stilisti molto noti per più di 30mila euro ". Per quanto riguarda le nozze, ha aggiunto: "A quanto pare non c'è la data chiusa, Cristiano ha giocato molto a disorientare".

Il motivo per cui non ci sarebbe ancora una data precisa è il fatto che Ronaldo ha molti impegni calcistici, non ultimo il Mondiale 2026, al quale vorrebbe partecipare per concludere la sua immensa carriera. "Mi dicono che è molto probabile che sarà dopo il 19 luglio 2026, quando finirà la Coppa del Mondo di calcio" , ha concluso Guzmàn. La location delle nozze potrebbe essere proprio il Portogallo, patria del calciatore.

Intanto trapelano alcune informazioni in merito ai regali donati da Ronaldo alla

sua futura sposa. Oltre all'anello - un diamante da 6 milioni di dollari - ci sono anche una Porsche Taycan elettrica di colore bianco da 100mila euro, abiti e accessori Dior e Louis Vuitton per un totale di 29 mila euro.