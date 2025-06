Cristina Marino e Luca Argentero in Sicilia per il compleanno di lei: quanto costa il resort esclusivo dove alloggiano

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli "Argentero", l'attore Luca e sua moglie Cristina Marino, sono innamorati della Sicilia, il loro posto del cuore dove passano, quando gli impegni permettono, le loro vacanze. Così è stato due anni fa quando avevano scelto come meta Agrigento e così è anche quest'anno tornando sempre nella meravigliosa Sciacca, (sempre ad Agrigento) per festeggiare il compleanno di Cristina al Verdura Resort Sicily.

Un compleanno speciale

Per fare gli auguri a Cristina, oltre che la splendida vacanza in uno dei posti più belli della Sicilia, sui suoi social Argentero ha scelto di postare una serie di foto che lo mostrano con lei in diversi momenti della loro quotidianità, con i sorrisi e gli abbracci che meglio raccontano il sentimento che li lega, scegliendo un pensiero tratto dal romanzo 'Narciso e Boccadoro' di Hermann Hesse per esprimere il legame profondo.

" Se tuttavia so che cos'è l’amore, è per merito tuo. Te ho potuto amare, te sola fra le donne. Tu non puoi misurare ciò che significhi. Significa la sorgente in un deserto, l'albero fiorito in un terreno selvaggio. A te solo debbo che il mio cuore non sia inaridito, che sia rimasto in me un punto accessibile alla grazia" , una romantica citazione che ha fatto il pieno di like e a cui Cristina ha risposto scrivendo: " Tu l'amore mio infinito ".

Il luogo scelto

Per un evento così speciale la coppia ha scelto di soggiornare al Verdura Resort Sicily, un hotel di lusso sul mare in Sicilia, parte del gruppo Rocco Forte Hotels. Il costo del soggiorno varia a seconda della stagione e del tipo di camera. In generale, il prezzo può partire da circa 534€ a notte per la camera più economica, fino a 1.396€ per le suite più lussuose. I prezzi possono variare a seconda della stagione, del tipo di camera, delle offerte speciali e delle promozioni in corso.

Un hotel perfetto per un romantico weekend ma anche per una splendida vacanza in famiglia come hanno scelto Argentero e sua moglie che hanno portato con loro anche i due figli