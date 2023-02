Critiche e delusione: è iniziato il viale del tramonto per i Ferragnez?

Che la crisi sia business o meno, a questo punto poco importa: i Ferragnez da dopo Sanremo si sono resi conto di cosa sia il mondo reale. Soprattutto Fedez, che sembra tornato a essere il bulletto di periferia. Il bilancio dell'esperienza sanremese non può che essere negativo per Chiara Ferragni, perché se nessuno da un lato parla più della sua presenza, oggettivamente impalpabile, sul palco del teatro Ariston, dall'altra la sua presunta lite col marito tiene banco da, ormai, 10 giorni.

Qualcuno, prima che iniziasse il festival di Sanremo, aveva azzardato una previsione: l'evento televisivo sarebbe stato il primo passo di un "glow down" per la coppia, ovvero l'inizio della loro parabola discendente. Ebbene, non solo quella previsione si è rivelata corretta ma si è addirittura avverata prima del previsto. I motivi sono svariati, è sbagliato e fuorviante pensare che tutto nasca e si sviluppi a partire dalla lite sul palco dell'Ariston.

I Ferragnez, anzi, la Ferragni, non è mai uscita da quella bolla che si è costruita negli anni. Una bolla virtuale su misura, a sua immagine e somiglianza, impenetrabile. Mai un imprevisto ha violato la cortina di perfezione che l'influencer ha cercato di raggiungere, mai una domanda scomoda l'ha potuta mettere in difficoltà. Ha sempre fatto in modo di avere il controllo su ogni minimo elemento: su Instagram i contenuti sono differiti, se qualcosa non piace si taglia, si elimina, semplicemente non si mostra. Ed ecco che in questo modo viene costruita la narrazione di qualcosa che, in realtà, non è mai esistita.

Nel momento in cui Chiara Ferragni è uscita da quella bolla, ha rotto l'incantesimo. Lei stessa ha aperto gli occhi al pubblico, ha fatto capire che tutto quello che per anni ha mostrato sui social altro non era business, marketing, narrazione. Insomma, tutto finto. Parte della fanbase si è sentita tradita e quando tra influencer e fan si rompe il rapporto di fiducia, in quel momento inizia inesorabile la parabola discendente.

Quanto stanno facendo i due in questi ultimi giorni, poi, certo non ha aiutato. Il silenzio social che alimenta le voci di una crisi che non sembra esserci contribuisce ad aumentare quel senso di presa in giro, quella sensazione di essere stati usati senza aver davvero mai avuto nulla in cambio. E poi, Fedez: dopo giorni di silenzio è tornato sui social e senza fare un minimo cenno alle polemiche ha alzato la voce contro un giornalista, l'ha insultato e deriso. Un goffo e cafone tentativo di spostare il centro dell'attenzione. Peccato che il tempo sia passato e questo atteggiamento da bullo, da un padre di famiglia che viaggia per i 35 anni, non fa più né simpatia e nemmeno show. Fa solo compassione. Che sia cominciato il viale del tramonto per i Ferragnez?