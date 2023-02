"Smascherati, è solo marketing". Social in rivolta contro i Ferragnez

A che punto è la relazione tra Chiara Ferragni e Fedez? Nonostante tutto, questa sembra essere la domanda che molti italiani si pongono fin dalla fine del festival di Sanremo. Allo stato attuale delle cose, considerando solo Instagram, tutto sembra essere in pausa ma dietro la cortina dei social network esiste la vita vera, e lì tutto sembra essere diverso. I Ferragnez, ma questa non è una novità, hanno sempre vissuto due vite parallele: una pubblica e una privata. L'errore fatto da moltissimi dei loro seguaci è stato quello di considerarle una cosa sola. Ma nel momento in cui Chiara Ferragni ha superato il confine ed è sbarcata in tv, qualcosa sembra essersi rotto e anche i fan più accaniti, quelli che hanno sempre difeso la coppia, considerandola come qualcosa di ben noto, hanno capito che la maggior parte di quello che esiste sui social non esiste nella realtà e viceversa e che, dopo tutto, i social sono solo uno strumento di lavoro.

Infatti, da dopo la finale di Sanremo la coppia ha smesso di farsi vedere insieme, sono spariti i like reciproci e Fedez quasi latita. Comportamenti assunti dai fan come segnale di una crisi matrimoniale, anche perché tempo fa il rapper dichiarò che quando non pubblicano nulla sui loro profili è perché hanno litigato. Partendo da queste parole del marito dell'imprenditrice, e sempre nell'errata convinzione di conoscere tutto di quella coppia, qualcuno ha addirittura pensato di organizzare un presidio per chiedere ai due di fare pace. Follie a parte, mentre da una parte i fan sembrano essere sinceramente preoccupato per la sorte dei coniugi, loro erano a mangiare nel ristorante stellato di Cannavacciuolo come se nulla fosse. Se c'è una cosa che non bisogna fare alla propria fanbase quando si è un personaggio pubblico è mentire o, comunque, lasciar credere qualcosa che non esiste solo per trarne un profitto. Quando viene a mancare la fiducia si rompe tutto.