Crollano gli incassi per Checco Zalone: guadagni a picco dopo il licenziamento dell'ex moglie

Situazione non proprio rosea per Checco Zalone. Il 20 febbraio scorso, ha deciso di licenziare l'ex moglie Mariangela Eboli dalla Mlz srl, la sua società cinematografica di cui lei era amministratrice unica. La donna se n'è andata con sei mesi di stipendio anticipato - 30mila euro, per l'interruzione anticipata del rapporto e il suo posto è stato preso proprio dall'artista, che detiene il 95% delle azioni dell'azienda. E da quel momento, utili e fatturato sono crollati.

Nel giro di neanche un anno, i ricavi sono calati da oltre 4 milioni ad appena 327.296 euro, mentre i guadagni si sono ridotti di 44,6 volte, passando a 1.402.200 euro a 31.435. Si sono abbassati anche i depositi bancari e postali della società, che da 3,481 milioni nel 2024 sono scesi a 940 mila euro. Per risparmiare in questa situazione difficile, Checco si è ridotto lo stipendio, passando dai 108.730 euro annui che dava alla ex moglie a 86.887.

Mesi decisamente no, dunque, ma Zalone non è in bolletta. Mlz srl, infatti, ha accantonato molti guadagni dagli anni precedenti, per un totale di 7,299 milioni di euro, e dopo un periodo di lunga assenza dal cinema l'artista si prepara a tornare con il suo nuovo film, "Buen Camino", che uscirà nel giorno di Natale e potrebbe diventare campione di incassi nel periodo delle festività. Questa volta, la trama si concentra sul rapporto tra un padre ereditiere, che per tutta la vita ha fatto il mantenuto, e la figlia che scappa sul cammino di Santiago.

Con questa pellicola, ritorna anche il sodalizio più fortunato di Checco, quello con il regista del suo primo film "Cado dalle nubi",. Uscito nel 2009, il lungometraggio aveva incassato ben 14 milioni di euro e ha lanciato la carriera cinematografica dell'artista.