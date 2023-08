La “The Crown” del Principato di Monaco: arriva una serie sui Grimaldi

“The Crown” potrebbe aver aperto la strada a serie televisive e cinematografiche sulle grandi famiglie reali del Novecento. Le storie della royal family britannica su Netflix hanno avuto un grande successo, evidenziando l’interesse del pubblico nei confronti di Re, Regine e principi. Molto presto arrivaranno sul piccolo e sul grande schermo anche le vicende del casato Grimaldi, di Ranieri e Grace Kelly, di Alberto e Charlene. Ma con una differenza enorme rispetto a “The Crown”: non solo i principi di Monaco avrebbero dato il loro assenso alla serie, ma saranno proprio alcuni membri della famiglia a occuparsi della produzione.

Una “The Crown” nel Principato di Monaco

Le lussuose atmosfere del Principato di Monaco diventeranno la cornice per nuove storie a sfondo royal: vedremo in una serie per la televisione e in alcuni film per il cinema gli amori e gli intrighi di Palazzo Grimaldi. A produrre l’ambizioso progetto, che avrebbe avuto il benestare del principe Alberto, saranno quattro membri del casato: Andrea Casiraghi, Pierre Casiraghi (figli di Carolina di Monaco), Beatrice Borromeo Casiraghi (moglie di Pierre) e Dimitri Rassam, (marito di Charlotte Casiraghi). L’idea, però, è partita da Andrea Casiraghi. Del progetto, infatti, si occuperà la Astrea Films, società di produzione fondata da Beatrice Borromeo nel 2018, la francese Pathè e la Chapter2 di proprietà di Dimitri Rassam.

La Astrea Films ha annunciato la realizzazione della serie dichiarando: “Quando Andrea ha avuto l’idea di fare un film sulla storia di Monaco abbiamo iniziato a esplorare gli archivi del palazzo alla ricerca di storie avvincenti e poco conosciute. La quantità di racconti intriganti ed epici che vi abbiamo trovato…ci ha sopraffatto e abbiamo deciso di partire dall’inizio” . Invece Dimitri Rassam, citato da La Repubblica, ha aggiunto: “Pensavo di conoscere questa storia, ma ho scoperto di averne solo scalfito la superficie. Dirò solo che è epica sotto tutti i punti di vista: è una storia di famiglia, di avventura e di intrighi…”. Le riprese dovrebbero iniziare a metà 2024.

Tra fiction e realtà

La grande differenza tra questa nuova serie e “The Crown” sta nell’assenso di Alberto di Monaco, fondamentale affinché i produttori della serie potessero consultare gli archivi del casato e ricostruire tutte le vicende dei loro antenati. Così saranno i Grimaldi a impostare la narrazione e a chiarire eventuali libertà poetiche.

Il primo capitolo dovrebbe avere per titolo “Parte I-La Rocca” e raccontare la vita del capostipite del casato, il ligure Grimaldo Canella, delle lotte fra guelfi e ghibellini (i Grimaldi erano guelfi). La serie dovrebbe concentrarsi anche sulla figura di Francesco Grimaldi, discendente di Canella, che nel 1297 conquistò la Rocca di Monaco, divenendone il primo signore. Il titolo principesco della famiglia, invece, risale al 1659.

Sarà molto interessante vedere in che modo i Grimaldi sceglieranno di far conoscere la loro storia al grande pubblico e come affronteranno la narrazione dei momenti più dolorosi come la morte di Grace Kelly (se la serie arriverà fino a questo punto) e quelli più glamour, come la nascita del Principato moderno e i fasti del jet set del Novecento.