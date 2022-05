Spunta la foto di Alberto e il figlio avuto con l'hostess

La principessa Charlene ha appena interrotto un silenzio durato mesi, spiegando di essere ancora “fragile” , ma felice per il ritorno a casa. Sua Altezza Serenissima ha bollato come “pettegolezzi” tutte le notizie relative al suo presunto divorzio dal marito. Alberto di Monaco, intanto, è stato fotografato a pranzo con il figlio Alexandre, avuto da Nicole Coste. Padre e figlio si vedono insieme di rado, ma qualcuno sospetta che dietro di loro ci sia l’ombra della ex hostess, ancora presente tra Charlene e Alberto.

Il pranzo

Il 25 maggio 2022 il sito “Whoopsee” ha pubblicato su Instagram la foto del principe Alberto e di Alexandre, nato nel 2003 dalla relazione con l’ex hostess Nicole Coste (la quale svelò l’esistenza del bambino alla stampa nel 2005, anno in cui Alberto lo riconobbe). I due sono a pranzo insieme all’African Queen Restaurant di Beaulieu-sur-Mer, che si trova tra Nizza e Montecarlo. L’atmosfera è rilassata, padre e figlio sembrano molto complici. Inoltre capita raramente di vederli insieme, per questo le loro immagini, riprese anche dal sito Dagospia, fanno notizia. In apparenza non c’è nulla di strano in questo incontro: un normale pranzo, magari Alberto ha invitato Alexandre per chiacchierare un po’ con lui o viceversa, perché no.

Il problema, lascia intendere Dagospia, potrebbe essere Nicole Coste. Quando Charlere era in Sudafrica, malata, sembra che la ex hostess congolese si sia ritagliata un suo spazio a corte e qualcuno ha ipotizzato che volesse scalzare la principessa, per poi prenderne il posto. Nel settembre 2021 Voici riportò un incredibile scoop: Alberto avrebbe invitato Nicole e Alexandre al ballo della Croce Rossa, avvenuto il 16 luglio 2021, mentre Charlene combatteva ancora contro la malattia. Per una parte della stampa la presenza della Coste e di suo figlio sarebbe stata una vera e propria umiliazione per la principessa. La ex hostess, poi, non ha risparmiato bordate a Charlene. Il magazine sudafricano “You” sostiene che Charlene in Sudafrica sia stata “sottoposta a molte pressioni e c’erano molte emozioni che la facevano affaticare”. Forse le dichiarazioni di Nicole Coste potrebbero essere annoverate tra queste “pressioni” che avrebbero rallentato la ripresa della principessa.

Contro Charlene

Nel settembre 2021, dopo 16 anni di silenzio, Nicole Coste rilasciò un’intervista al Paris Match e a proposito di Charlene dichiarò: “È un argomento che non posso evitare, perché spesso siamo messe a confronto l’una con l’altra. Non mi piace essere paragonata. Non mi sono mai mostrata come un nemico. Sono una donna gentile...Durante il periodo del fidanzamento di [Charlene e Alberto] ho sperimentato cose che mi hanno allarmata e scioccata…[Charlene] ha spostato la stanza di mio figlio approfittando dell’assenza di suo padre. Per metterlo nell’ala dove risiede il personale. Come madre non riesco a trovare le parole per descrivere queste azioni”. Rivelazioni fatte mentre Charlene era ancora in Sudafrica e non poteva difendersi.