"Stanno per separarsi", “Voci malevole”. Alberto e Charlene smentiscono la separazione

“[Alberto e Charlene di Monaco] stanno per separarsi” , ha scritto il magazine francese Royauté, citato da La Repubblica. Il gossip su un presunto divorzio perseguita le Loro Altezze Serenissime da anni, ma ogni volta ottiene un’enorme attenzione mediatica. Anche in quest’ultimo caso la notizia si è letteralmente diffusa a macchia d’olio sui giornali e sui siti di mezzo mondo. A cambiare è stata la reazione del Palazzo, che ha scelto di non tacere di fronte all’ennesima indiscrezione e di rispondere con un comunicato ufficiale.

Voci di divorzio

Sulla copertina del nuovo numero del magazine Royauté possiamo leggere: “Monaco s’interroga: la partenza di Charlene? La coppia sta per separarsi”. Un titolo che non lascia spazio a interpretazioni e tantomeno a dubbi. Le voci di separazione hanno accompagnato tutta la vita matrimoniale del principe Alberto e della principessa Charlene. Ciclicamente si ripresentano e hanno acquisito un rinnovato vigore con la malattia che ha costretto Sua Altezza Serenissima a trascorrere circa un anno lontana da casa.

Stavolta, però, Alberto II e sua moglie hanno deciso di rispondere a tono, sperando di zittire il gossip una volta per tutte. Il capo dell’ufficio stampa di Palazzo Grimaldi ha emesso un comunicato, citato dal Daily Mail, in cui dichiara: “Questo non è giornalismo. Nego formalmente i pettegolezzi maligni spacciati dal giornale francese Royauté. Per favore, ignorate questo articolo, che è totalmente infondato”. Al People un insider ha anche precisato: “ Questo articolo è costruito con vecchie storie non vere ”.

L’anello di fidanzamento

Ad alimentare il gossip su una possibile separazione ci sono anche delle foto scattate a Charlene lo scorso 23 marzo, mentre era a Milano. In queste immagini, pubblicate dal Daily Mail, la principessa non porta l’anello di fidanzamento. Questo particolare, però, non proverebbe nulla. Sua Altezza Serenissima indossa in rare occasioni il diamante a goccia da tre carati, creato da Repossi e del valore di 55mila euro. Una scelta personale, forse dettata dall’importanza del gioiello.

Insieme nonostante tutto

Non è la prima volta che Alberto e Charlene smentiscono con forza le voci su una loro possibile separazione. Per esempio, nel settembre 2021, il principe rilasciò un’intervista al People in cui chiarì: “Charlene non è andata in esilio in Sudafrica. Non ha lasciato Monaco per caso. Non se ne è andata perché era arrabbiata con me o con chiunque altro… Siamo un bersaglio facile” , accennando alle complicazioni causate dall’infezione otorinolaringoiatrica di cui soffriva Charlene.

La principessa, invece, ruppe il silenzio sulle sue condizioni di salute e sul gossip del divorzio a margine della Montecarlo Fashion Week, lo scorso maggio: “[La mia salute] è ancora fragile…Il cammino è stato lungo, difficile e molto doloroso…Alberto mi ha sostenuto enormemente…sono felice di essere tornata…dalla mia famiglia…è spiacevole che alcuni media spaccino questi pettegolezzi sulla mia vita...siamo esseri umani come tutti e come tutti abbiamo emozioni e fragilità”. Lo scorso dicembre, in un’intervista a Monaco-Matin Charlene ha anche sottolineato: “La mia famiglia…è la mia roccia”.

I principi di Monaco si sono sempre esposti in prima persona per difendere il loro matrimonio dagli attacchi. Finora, almeno. Per smentire l’articolo di Royauté è intervenuto direttamente il Palazzo con una nota dai toni indignati. Di solito i reali non perdono tempo a negare tutti i gossip che circolano su di loro. Forse le Loro Altezze Serenissime sono davvero stanche di tutte queste indiscrezioni. Per alcuni tabloid la loro unione non sarebbe così solida, però la coppia è ancora unita e questo è un dato di fatto.

Per alcuni si tratterebbe di pura apparenza. In realtà, però, è impossibile stabilirlo con certezza: di prove non ve ne sono. Sappiamo, invece, che il prossimo primo luglio la coppia festeggerà dodici anni di matrimonio e che per il 65esimo compleanno del principe Alberto, il 14 marzo 2023, tutta la famiglia si è riunita per recarsi al Theatre Des Muses di Monaco a vedere lo spettacolo “La sorcière du placard aux balais”. Nelle foto dell’evento i principi e i loro figli, Jacques e Gabriella, sembrerebbero felici. Sarebbe bello, per una volta, poter credere al lieto fine.