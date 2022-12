“La famiglia è la mia roccia”. Charlene rompe il silenzio sulla malattia

La principessa Charlene si sta riprendendo dalla malattia. Il processo di guarigione è lungo, ma i miglioramenti sono costanti. A margine della cerimonia per il decennale della sua fondazione, Sua Altezza Serenissima ha infranto la sua usuale discrezione per rivelarci qualcosa in più sulle sue condizioni di salute.

“La famiglia è la mia roccia”

Il 14 dicembre 2022 la “Fondazione Principessa Charlene di Monaco” ha compiuto 10 anni. Un compleanno speciale, festeggiato alla presenza del principe Alberto e della stessa Charlene. A margine dell’evento Sua Altezza Serenissima ha di nuovo rotto il silenzio sulle sue condizioni di salute dopo l’infezione otorinolaringoiatrica che l’ha tenuta lontana dal Principato per circa 10 mesi.

In un'intervista concessa a Monaco-Matin la principessa racconta la sua graduale rinascita con ottimismo: “Mi sento molto meglio oggi, rispetto agli ultimi anni. Sento meno dolore e molta più energia”, mettendo in evidenza l'impatto fondamentale della presenza del marito e dei figli, che la curano con la speciale medicina, diciamo così, dell'amore e dell'affetto: “Mi sto ancora riprendendo. Ci vorrà tempo, ma sono felice. La mia famiglia e quelli che amo sono la mia roccia. Vado incontro al futuro, passo dopo passo, un giorno alla volta”.

A ogni apparizione pubblica Charlene è sempre in forma, oltre che una vera icona di stile. Dietro ai sorrisi e agli outfit meravigliosi, però, Sua Altezza Serenissima sta ancora combattendo la sua battaglia. Per fortuna la vittoria non sembra più così lontana.

“Non si è ancora ripresa”

Lo scorso novembre il principe Alberto ci ha aggiornato sullo stato di salute della moglie attraverso un’intervista a Monaco-Matin, citata da Closer. Anche lui ha messo l’accento sui miglioramenti costanti di Charlene, chiarendo, però, il fatto che non sarebbe ancora possibile parlare di una guarigione definitiva: “Sono davvero felice che...stia meglio e possa partecipare a tanti eventi pubblici nel Principato…” ma “a volte è stanca, bisogna darle ancora tempo affinché possa ristabilirsi e partecipare ad altri impegni. Ma ce la farà”.

Leggere notizie sui progressi della principessa è confortante, soprattutto ricordando le sue parole a margine della Montecarlo Fashion Week, lo scorso maggio, da cui traspariva ancora una leggera inquietudine: “[La mia salute] è ancora fragile” , commentò Charlene “e io non voglio andare troppo veloce. Il cammino è stato lungo, difficile e molto doloroso…Alberto mi ha sostenuto enormemente…sono felice di essere tornata…dalla mia famiglia".

Con poche frasi Sua Altezza Serenissima riuscì a zittire anche tutti i pettegolezzi sulla presunta crisi matrimoniale con Alberto. In effetti, con il passare dei mesi, i rumors si sono affievoliti. Ogni evento pubblico a cui le Loro Altezze Serenissime partecipano insieme, eleganti e affiatati, è un colpo assestato con precisione a quanti davano per morta e sepolta la loro unione.

La principessa Charlene è tornata nel Principato di Monaco a marzo 2022 e, da quel momento, è stato un crescendo di impegni, foto, viaggi che le hanno restituito il sorriso e la vitalità. Anche la sua bellezza sembra rifiorire di giorno in giorno. Aspettiamo quanto prima il comunicato o l’intervista in cui, finalmente, sarà comunicata la guarigione definitiva di Charlene e la fine di un incubo durato troppo tempo.