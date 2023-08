I tentativi di fuga, la luna di miele da sola: il mistero sulle nozze di Charlene di Monaco

Charlene è una principessa riservata, discreta, molto attenta a misurare le parole in ogni rara intervista che concede. Non è mai passata inosservato il suo atteggiamento piuttosto algido in pubblico, la sua espressione al limite tra la serietà e la tristezza. Il suo sguardo a volte cupo, almeno in apparenza, è enigmatico quasi quanto il sorriso della Gioconda. Anzi, gran parte della sua esistenza nel Principato di Monaco è costellata, se non da misteri, comunque da stranezze a cui i tabloid non hanno mai saputo dare una spiegazione certa, a cominciare dalla prima notte di luna di miele.

Hotel separati

Lo scorso 9 luglio il Daily Mail ha ricordato un aneddoto curioso sulla luna di miele in Sudafrica di Alberto e Charlene di Monaco, che si sposarono il 1° luglio 2011: “[La coppia] scelse di celebrare le nozze…dormendo a 10 miglia di distanza in hotel separati” . Molto inusuale per due persone appena sposate. Il giornale ha spiegato che, dopo il loro arrivo a Durban, i principi si recarono insieme all’incontro con il presidente Jacob Zuma, ma terminata l’udienza sarebbero andati via su auto diverse. Il principe Alberto si sarebbe diretto all’Hotel Hilton di Durban, la principessa Charlene all’Oyster Box Hotel a Umhlanga.

Inutile dire che questa storia suscitò molte perplessità: qualcuno pensò che le Loro Altezze Serenissime fossero già in crisi. Fu il padre di Charlene, Mike Wittstock, a intervenire per mettere a tacere il gossip: “Ciò [è accaduto] perché Alberto ha partecipato a una conferenza per l’International Olympic Commitee all’Hilton. La conferenza è iniziata alle 7 del mattino e Alberto non voleva alzarsi presto senza necessità e rimanere bloccato nel traffico”. Una fonte di Palazzo Grimaldi puntualizzò: “Per ragioni pratiche è stato meglio” per Alberto rimanere all’Hilton.

Un ragionamento logico, ma è altrettanto logica una domanda: perché Charlene non sarebbe andata all’Hilton con il principe? Nessuno ha mai dato una spiegazione. Però il Daily Mail ha riportato un altro fatto interessante: la vacanza in Sudafrica non sarebbe stato il primo “tentativo” di luna di miele dei principi.

Dopo il matrimonio Alberto e Charlene avrebbero provato a recarsi nel Paese una prima volta, ma il soggiorno sarebbe stato bruscamente interrotto dalla notizia dell’esistenza di un terzo, presunto figlio naturale del principe (benché il Journal du Dimanche avesse parlato di due possibili figli illegittimi, di cui uno, pare, non ancora nato al momento del matrimonio con Charlene). Infatti Alberto di Monaco aveva già riconosciuto, nel 2005, Alexandre Grimaldi-Coste, nato dalla relazione con l’ex hostess si Air France Nicole Coste e, nel 2006, Jazmin Grace Grimaldi, figlia dell’agente immobiliare americana Tamara Rotolo.

Alberto, avvertito della questione, sarebbe rientrato subito nel Principato per fare il test del Dna. La situazione, ipotizza il Daily Mail, potrebbe aver compromesso la stabilità della coppia fin dai primi giorni di matrimonio, ripercuotendosi sul secondo viaggio in Sudafrica, durante il quale Charlene e Alberto avrebbero dormito in hotel separati. Tenendo conto di tutti questi presunti fatti, è comprensibile che all’epoca la stampa avesse dei dubbi sulla tenuta di questa coppia. La storia degli alberghi diversi non fece che acuire i sospetti. Nemmeno le parole del padre di Charlene e del portavoce furono del tutto convincenti. Tra l’altro c’erano stati altri due precedenti piuttosto strani in questa unione principesca: le lacrime di Charlene e dei presunti tentativi di fuga prima delle nozze.

I tentativi di fuga e le lacrime

Prima delle nozze Charlene avrebbe tentato la fuga per ben tre volte, una delle quali sarebbe avvenuta addirittura a due giorni dalla cerimonia, un’altra durante il Gran Premio di Formula 1. Destinazione Sudafrica. La principessa, arrabbiata e offesa dagli scandali sentimentali di Alberto, con tanto di figli di cui accertare la paternità, avrebbe deciso che la vita a Palazzo non faceva per lei, non a quelle condizioni, almeno. La sicurezza del Principato, però, sarebbe sempre riuscita a bloccarla e si dice che le sarebbe stato perfino requisito il passaporto.

I Grimaldi sarebbero riusciti a convincere Charlene a desistere dal suo proposito di fuga con un accordo prematrimoniale, ha rivelato il Daily Mail: la principessa sarebbe stata libera di andarsene solo dopo aver dato un legittimo erede al casato (per legge i figli naturali non possono aspirare al trono monegasco). Indiscrezione, questa, non molto attendibile, visto che i principi hanno avuto due figli, ma Charlene, almeno ufficialmente, è ancora sposata con Alberto.

Il giorno del matrimonio, però, Sua Altezza Serenissima non riuscì a trattenere le lacrime di fronte agli 850 invitati e ai fotografi. Alla fine del rito, poco prima di deporre il suo bouquet di fronte all’altare di Santa Devota, patrona del principato e della famiglia Grimaldi, Charlene si abbandonò a un pianto che a molti parve incomprensibile. Alberto le porse un fazzoletto, rimproverandola sottovoce.

Possiamo dire che i tentativi di scappare via dalla corte monegasca e le lacrime siano indizi di un’evidente infelicità? Le ipotesi sono diverse, ma nel 2013 fu proprio Charlene a smentire le ricostruzioni dei media, raccontando quei giorni in un’intervista al Times. Definì “bugie” tutto ciò che era stato scritto su di lei e sul suo matrimonio, aggiungendo: “È stato tutto sconvolgente, c’erano emozioni contrastanti a causa del gossip, la tensione è cresciuta finché non sono scoppiata in lacrime. E poi ho pianto ancora di più perché ho pensato ‘Oh no, il mondo intero mi ha visto piangere’”. Non sarebbero state le presunte infedeltà di Alberto a far soffrire Charlene, solo la pressione diventata intollerabile.

Il mistero continua

Le luci dei riflettori tornarono ad accendersi su Charlene nel marzo 2021, quando si recò in Sudafrica per partecipare al funerale del re degli Zulu Goodwill Zwelithini. Doveva essere un viaggio di pochi giorni, invece per la principessa si trasformò in un soggiorno obbligato di circa otto mesi a causa di un’infezione otorinolaringoiatrica. La malattia la costrinse a tre operazioni alla testa (ma secondo alcune ricostruzioni potrebbe esserci stato addirittura un quarto intervento).

La situazione sembrò seria fin dai primi mesi, ma non mancarono illazioni su una possibile separazione da Alberto, per alcuni vera causa dell’allontanamento di Charlene. C’è da dire, però, che nelle foto pubblicate sul suo profilo Instagram nell’agosto 2021, quando il marito e i figli andarono a trovarla, la principessa appariva debilitata. Era rimasta solo l’ombra della sua bellezza e si parlò anche di un forte dimagrimento causato dall’infezione.

Alla fine di quell’anno Charlene sarebbe stata ricoverata nella clinica svizzera Kusnacht Practice. Qualcuno disse che era necessario per la riabilitazione, qualcun altro era certo che la principessa dovesse curare una dipendenza da farmaci. Si ipotizzò perfino che Sua Altezza Serenissima fosse rimasta sfigurata dopo un intervento di chirurgia estetica. Il 12 marzo 2022 tutte queste indiscrezioni vennero messe a tacere, almeno momentaneamente, da un comunicato che annunciava il ritorno a Palazzo della moglie di Alberto.

Pian piano per Charlene iniziò una nuova vita, fatta di impegni mondani e di abiti elegantissimi che la proiettarono nel firmamento delle royal icone di moda. Il gossip sul presunto naufragio del suo matrimonio, però, non si è mai fermato davvero. Nel maggio 2022 il magazine Voici sostenne che la principessa avesse stipulato un accordo con il marito prima di rientrare nel Principato: avrebbe salvato le apparenze e svolto i suoi doveri pubblici solo in cambio 12 milioni di euro all’anno. Notizia, questa, mai confermata né smentita.

Charlene, però, decise di rispondere ai pettegolezzi. Nello stesso mese, durante la Montecarlo Fashion Week, disse al Nice Matin: “[La mia salute] è ancora fragile…Alberto mi ha sostenuto enormemente…”. A proposito delle voci su un possibile divorzio la principessa rispose: “È spiacevole che alcuni media spaccino questo gossip sulla mia vita, sulla mia coppia. Noi siamo esseri umani come tutti e come tutti abbiamo emozioni e fragilità”.

Eppure nel marzo 2023 il magazine Royauté è tornato alla carica con l’ipotesi della separazione, prontamente smentita da un portavoce dei Grimaldi, citato dal Daily Mail: “Vorrei negare ufficialmente i pettegolezzi malevoli diffusi dal magazine francese Royauté. Vi prego di ignorare questo articolo, che è totalmente infondato”.

Non è bastato neanche questo. Nel luglio 2023 le indiscrezioni sulla vita della principessa sono tornate a riempire le pagine dei tabloid con due nuove, apparenti stranezze: per il 12esimo anniversario di nozze, lo scorso 1° luglio, Charlene non ha scritto alcun messaggio social (ma non è certo obbligata a farlo). Inoltre, dopo un ultimo impegno lo scorso 20 giugno, ai Golden Nymphs Award di Montecarlo, per circa un mese Sua Altezza Serenissima è scomparsa dalla scena pubblica. Alberto, invece, ha sempre avuto un’agenda piena ed è stato anche avvistato al campionato di tennis di Wimbledon 2023, ma senza la moglie. I social network e i giornali hanno cominciato a chiedersi dove fosse finita Charlene e se questa nuova, prolungata assenza fosse l’inizio di un nuovo enigma. Per fortuna non è stato così: la principessa, elegantissima in un abito di pelle nera di Akris, è riapparsa in pubblico lo scorso 17 luglio al gala del Club Allemand International de Monaco all'hotel Paris Montecarlo.