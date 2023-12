Dopo il pandoro-gate ecco le uova di Pasqua: lo schema della Ferragni

Il pandoro ha aperto il vaso di Pandora su Chiara Ferragni. Al di là del gioco di parole, ora chiede si è fatto luce sull'operazione "nebbiosa" con Balocco per il dolce natalizio, il Fatto Quotidiano ha puntato i riflettori su un'altra operazione commerciale che, però, era incentrata sulle uova di Pasqua. Nel 2021 e 2022, infatti, l'influencer sponsorizzò le uova di Pasqua distribuite con Giochi Preziosi che vennero vendute con l'obiettivo di sostenere i "Bambini delle Fate". A sollevare i nuovi dubbi sull'operazione è stata nuovamente Selvaggia Lucarelli, che è andata a ritroso a cercare i dettagli di quell'operazione. E, anche in questa, ci sarebbero gli stessi "errori di comunicazione" rilevati nel caso del pandoro Balocco.

Gli articoli stampa che hanno riferito in merito al progetto sulle uova di Pasqua brandizzate Ferragni, infatti, hanno riportato in diverse occasioni l'esistenza di un collegamento tra le vendite e l'attività benefica. Numerosi articoli sono usciti con questa indicazione, il che potrebbe aver influito sulle scelte dei consumatori. D'altronde, si trattava di pubblicità gratuita sui principali organi di informazione del Paese. Eppure, la verità non era quella e cosa ci fosse dietro l'accordo tra l'influencer e quest'altro brand legato alla produzione dolciaria lo racconta a Lucarelli Franco Cannillo, imprenditore che ha rilevato l'azienda. " Assolutamente non c’è stata correlazione tra le vendite delle uova e la donazione a ‘I Bambini delle Fate’. Ferragni è stata pagata per aver ceduto la sua immagine. Noi abbiamo fatto una donazione, per lei non era da contratto ".

Lo schema è esattamente quello già visto per Balocco. A Ferragni, per questa operazione, sono andati " 500mila euro nel 2021 e 700mila euro circa nel secondo anno, poi ha chiesto una cifra esorbitante e non abbiamo più chiuso il contratto ". Tutto questo, prosegue Cannillo, a fronte di un versamento da parte di Giochi Preziosi di 12mila e di 24mila euro. In questo caso, però, il prezzo delle uova non era era stato gonfiato ma nella comunicazione social di Ferragni c'era sempre la formula nota: " Le uova di Pasqua Chiara Ferragni x Dolci Preziosi sosterranno il progetto benefico ". Sembra uno schema collaudato quello dell'operazione commerciale mischiata alla beneficenza, che porta a "errori di comunicazione" e fraintendimenti. Incalzato da Lucarelli, che gli ha fatto notare come gran parte dei giornalisti siano caduti in errore, Cannillo ha spiegato di non essersi accorto e che, comunque, lui è estraneo alla comunicazione di Ferragni.