"Dai piantala! Cosa vuoi, il certificato?". Scamarcio perde le staffe per la domanda sulla fidanzata

L'ultima intervista che Riccardo Scamarcio ha rilasciato a Metropolis Extra ha riservato un inatteso fuori programma. Un botta e risposta imbarazzante tra la giornalista di Repubblica e l'attore che, alla domanda sulla fidanzata (Benedetta Porcaroli), ha letteralmente perso le staffe.

Nel corso della lunga chiacchierata con Giulia Santerini, Riccardo Scamarcio ha parlato del suo ultimo film, "Sei fratelli" di Simone Godano, una commedia a tratti amara sul destino dei sei fratelli dopo la morte del padre. "I rapporti umani sono la cosa più complicata della nostra esistenza, però anche la più interessante. Sono complicati, bisogna impegnarsi per mantenere in piedi gli affetti a qualsiasi livello mogli, fidanzate, ex mogli", ha detto l'attore romano, contestualizzando il tema della pellicola.

Scamarcio perde le staffe

Nel video condiviso sui canali social di Repubblica, Scamarcio sembra rilassato mentre risponde alla giornalista, ma a una precisa domanda sulla sua vita sentimentale ("Sei innamorato?"), qualcosa è cambiato nel suo atteggiamento. "Sì", ha tagliato corto l'attore e la giornalista ha insistito: "Si può dire di chi?". E Scamarcio ha perso la testa. "Ma scusami, perché mi fai queste domande? Dovresti saperlo già, quindi...", ha detto l'attore tra l'ironico e l'infastidito, aggiungendo: "Lo sanno tutti tranne te, quindi non rispondo". A quel punto Santerini ha replicato: "Però io ho bisogno della certezza". Del resto, Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli si erano già lasciati tempo fa e la sicurezza che l'amore fosse solido la giornalista non poteva averla. La coppia si era conosciuta nel 2020 sul set del film La scuola cattolica ma si era lasciata alla fine del 2022. Dopo un anno, però, la 24enne e l'attore sono stati paparazzati nuovamente insieme e lo scorso marzo si sono mostrati felici e affiatati sul red carpet del Filming Italy a Los Angeles.

Il video virale sui social

La giornalista ha provato a insistere, ma invece di chiudere l'imbarazzante siparietto, l'attore ha mantenuto il suo atteggiamento risentito. "Benedetta si chiama. Dai su piantala... Ci vuole il certificato, cosa vuoi? Il certificato di matrimonio? No, non siamo sposati ma felicemente innamorati", ha replicato ridendo e concludendo: "Benedetta di nome e di fatto". Il video è diventato virale sui social network e ha scatenato il popolo del web, che sotto al filmato ha commentato l'atteggiamento di Scamarcio, già noto per la sua rigidità quando si parla della sua vita privata. "Maleducatissimo", ha commentato un utente, mentre una ragazza ha aggiunto: "Insopportabile come sempre.