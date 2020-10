"Ti prendo a schiaffi": rissa sul set tra Scamarcio e Placido

Si accende il set de "L'ombra di Caravaggio" e non per le luci delle telecamere. Durante le riprese del film diretto da Michele Placido il protagonista, Riccardo Scamarcio, e il figlio del regista, Brenno Placido, sono venuti alle mani. Sono dovute intervenire le maestranze per dividerli prima che volasse qualche ceffone di troppo.



A scaldare gli animi sarebbe stata un'incomprensione tra i due attori che, dopo un battibecco, sarebbero arrivati a pochi centimetri l'uno dall'altro tra grida e minacce. Secondo quanto riportato da Libero Quotidiano tutto si sarebbe consumato durante le riprese di una scena della pellicola, che si sta girando a Roma. Protagonisti l'attore che interpreta il pittore, Riccardo Scamarcio, e il figlio del regista, Brenno Placido, che interpreta invece Ranuccio Tommassini il ragazzo ucciso da Caravaggio e che per questo fu decapitato.

"Non ti azzardare a ripetere una cosa così -

- È scritto sul copione come dobbiamo farla, non mi sto inventando nulla. Se non la pianti ti prendo a schiaffi..

La miccia, preludio allofisico, sarebbe stata innescata da una battuta di Riccardo Scamarcio a Brenno Placido. I due stavano girando una scena importante della pellicola, ma il figlio del regista sarebbe stato in difficoltà nell'interpretare un dialogo. Scamarcio infastidito avrebbe sbeffeggiato Brenno davanti alla troupe, prendendolo in giro perché non riusciva - secondo lui - a capire il senso delle battute. Infastidito dal fare di Scamarcio, Placido Jr si sarebbe girato verso l'aiuto regista invitandolo a girare la scena secondo il volere del collega.Il tono utilizzato da Placido Jr è stato però recepito come un gesto provocatorio.avrebbe esclamato Riccardo Scamarcio.". E' bastato un attimo a far scattare il figlio del regista verso Scamarcio e i due si sono ritrovati faccia a faccia. Si è reso necessario l'intervento di comparse e maestranze per dividerli e scongiurare la rissa. In tutto questo il regista, Michele Placido, se ne sarebbe lavato le mani, lasciando momentaneamente le riprese e i due attori a sbrigarsela da soli. Sempre secondo le indiscrezioni sembra che questa non sia la prima volta che sul set si registrano tensioni tra attori e troupe. Pochi giorni fa una furiosa lite si sarebbe consumata tra la moglie di Placido,- anche lei nel cast del film - e l'aiuto regista.