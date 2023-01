“Ecco cosa indosserò a Sanremo…”. Ferragni svela chi firmerà i suoi abiti

Oggi, sui social, l'argomento principe sembra sia stata la scelta di Chiara Ferragni delle maison per gli abiti di Sanremo. Milioni di persone sono rimaste in attesa che l'influencer svelasse le case di moda che oggi l'hanno accolta a Parigi per le prove abito, con tanto di indovinello social. Sulle storie di Instagram, l'imprenditrice e fashion blogger ha chiesto, in italiano e in inglese: " Secondo voi di chi saranno i vestiti che indosserò a Sanremo? ". Non che la risposta fosse difficile, visto che l'influencer si trovava a Parigi e non Italia, e infatti ha scelto due case di moda che hanno sede nella capitale francese. Forse qualcuno si aspettava da parte della Ferragni una maggiore attenzione al made in Italy ma, evidentemente, è stato per lei più conveniente affidarsi alle maison francesi.

E, infatti, ecco che in una storia successiva ha rivelato che a vestirla saranno Dior e Schiaparelli. " Vi confermo che uno dei due designer è Maria Grazia Chiuri per Dior. L'altro brand sarà Schiaparelli, con degli abiti disegnati apposta da Daniel Roseberry per Sanremo. Io ho un rapporto pazzesco con entrambi i brand e i designer e non vedo l'ora di farvi vedere quello che abbiamo creato insieme. Sanremo, arriviamo ".

Che non si trattasse di Versace, vista la location, era chiaro. Eppure, sono state tantissime le occasioni in cui Chiara Ferragni e suo marito Fedez si sono mostrati con Donatella Versace, che ha preso in carico la maison italiana mantenendola ai vertici dell'alta moda. Tra i tre il rapporto è strettissimo ma difficilmente Chiara Ferragni svelerà il motivo per il quale non si è affidata a lei e a Versace, almeno per una delle serate, visto che sarà sul palco per la prima e per la finale, esaltando in questo modo il made in Italy. La sperenza è che almeno una delle co-conduttrici del festival di Sanremo abbia scelto di omaggiare l'Italia e la sua moda, con una maison del nostro Paese.