Damiano dei Maneskin e Dove Cameron escono allo scoperto: il gesto sulla spiaggia

Ormai non si nascondono più: Damiano David e Dove Cameron sono una coppia. La conferma arriva dal settimanale Chi, che è riuscito ad immortalarli in atteggiamenti intimi. Così, dopo la rottura con Giorgia Soleri e il video del bacio con la modella Martina Taglienti, il frontman dei Maneskin sembrerebbe aver ritrovato la serenità tra le braccia dell’attrice Disney.

Il bacio tra Damiano e Dove

Nel numero del settimanale Chi, in uscita mercoledì 29 novembre, si può vedere la coppia che è stata sorpresa in atteggiamenti molto complici. Damiano e Dove sono stati fotografati su una spiaggia di Sydney, mentre si scambiano un bacio che ormai non lascia più spazio a dubbi. “È nata una nuova storia d’amore”, è questo il titolo della rivista diretta da Alfonso Signorini e Massimo Borgnis, che si sofferma anche sulle tappe della love story tra il cantante e l’attrice.

I due sono già stati beccati insieme diverse volte. Qualche tempo fa, infatti, il sito Very Inutil People aveva pubblicato in esclusiva un filmato in cui il 24enne scambiava delle tenere effusioni con la cantante nel bel mezzo di un after party al Dirty Mondays di Los Angeles. A dire il vero, però, all’epoca ancora dalle immagini non era ben chiaro se tra i due fosse scattato veramente un bacio; tuttavia, in rete la notizia ci ha messo poco a diventare virale. Poi, l’avvistamento a San Paolo, in Brasile, quando l’ormai neo-coppia era stata paparazzata mentre lasciava insieme l'Espaco Unimed, teatro dello show in cui si era svolto un concerto della band. Adesso, però, sembrerebbero non esserci più fraintendimenti.

Chi è Dove Cameron

Classe ’96, Dove è una cantante, attrice e modella americana che sui social vanta ben 50 milioni di follower. A darle la notorietà, l’interpretazione del doppio ruolo di Liv e Maddie, nell'omonima sitcom per ragazzi targata Disney Channel – per i quali ha anche vinto un Daytime Emmy Award come “miglior interprete nella programmazione per bambini” – ed il ruolo di Mal nella serie di film Descendants. Poi, nel 2022 con il suo singolo Boyfriend, ha riscosso un grande successo, entrando anche nelle classifiche di diversi Paesi, tra cui la Billboard Hot 100 negli Stati Uniti e la Official Charts nel Regno Unito. A proposito della sua vita privata, è stata fidanzata con Ryan McCartan (collega sul set di Liv e Maddie), per ben tre anni (dal 2013 al 2016). Dal 2016 al 2020, invece, è stata legata a Thomas Doherty, conosciuto sul set di Descendants 2.