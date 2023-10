"È in una casa a Spoleto, 10mila euro a chi ce lo riporterà". L'appello di Nino Frassica per il gatto scomparso

" Tra due giorni torneremo a Roma e vorremo ripartire con Hiro" . Con queste parole Nino Frassica e sua moglie Barbara Exignotis hanno scritto un ultimo disperato appello sui social nel tentativo di trovare il loro gatto Hiro, scomparso da Spoleto dallo scorso 27 settembre. Il felino, un esemplare di razza Sacro di Birmania di circa due anni, è stato cercato per tutta la città anche con l'aiuto dei cani molecolari, ma di lui si sono perse le tracce. Così, come ultimo gesto, l'attore e la sua famiglia hanno deciso di offrire nuovamente una ricompensa a chi lo troverà e lo riporterà ai suoi legittimi padroni.

L'ultimo appello di Frassica

" Hiro è trattenuto in una casa di Piazza Campello a Spoleto. Abbiamo fatto di tutto per farcelo ridare, ma a questo punto confidiamo nel fatto che una volta tornati a Roma possano rilasciarlo. Siamo disposti ad aumentare la ricompensa a €10.000", ha detto Nino Frassica nell'ultimo video pubblicato sulla sua pagina Instagram, tornando a parlare dell’animale domestico scomparso da un mese da Spoleto. L'attore si trova in città per le riprese delle nuove puntate della fiction "Don Matteo", ma tra poche ore lascerà l'Umbria per tornare a Roma, dove vive da anni. A casa, però, l'attore vorrebbe tornare con Hiro. " Hiro ancora non l'abbiamo trovato. Noi il 28 partiamo e torniamo a Roma quindi abbiamo ancora due giorni in cui siamo noi presenti fisicamente, ma le ricerche non finiranno ", ha dichiarato Frassica sui social.

Le ricerche del felino

L'intera città di Spoleto si è mobilitata per cercare di ritrovare il felino, che per sbaglio si è introdotto in un'altra abitazione pochi giorni dopo l'arrivo della famiglia in città. " È passato dal nostro tetto nella casa di una signora pensando fosse la nostra, la signora in questione l'ha poi cacciato di casa ", aveva raccontato a settembre la moglie dell'attore Barbara Exignotis, che dal giorno della scomparsa non ha mai smesso di cercare il suo gatto. Secondo quanto riferito dalla donna sui social, la polizia avrebbe effettuato anche delle perquisizioni in alcune abitazione ma dell'animale non c'è traccia. La famiglia non crede che Hiro sia morto, forse schiacciato da una vettura, ma piuttosto è convinta che qualcuno lo stia tenendo di nascosto: " Ormai siamo nelle mani di chi ha in ostaggio Hiro" .

La ricompensa da 5mila euro

Nino Frassica ha fornito il numero del proprio cellulare personale e l'indirizzo, dove abita a Spoleto, nel tentativo di convincere chi tiene l'animale a farsi vivo. Persino i veterinari della zona sono stati allertati e informati del numero di microchip di Hiro, ma alla fine l'attore e la sua famiglia hanno deciso di tornare a offrire soldi per ritrovare il loro gatto, come avevano fatto a inizio ottobre prima di ritirare l'offerta a causa di speculazioni. Così Frassica ha offerto 10mila euro a chiunque riporterà Hiro sano e salvo ai suoi padroni.