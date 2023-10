"Ho paura, è malato...". Il nuovo appello di Nino Frassica per il gatto scomparso

Il gatto di Nino Frassica non è ancora stato ritrovato. A quindici giorni dalla scomparsa e dall'inizio delle ricerche, il felino - un esemplare di Sacro di Birmania - è sparito nel nulla. La città di Spoleto è stata battuta palmo a palmo dalla famiglia, dai cittadini e dai colleghi dell'attore, che in città si trovano per girare i nuovi episodi di "Don Matteo". Persino i cani molecolari di un'associazione locale si sono prodigati nelle ricerche, ma dell'animale non c'è alcuna traccia. Per questo Nino Frassica è tornato a parlare e a chiedere l'aiuto di tutti: " La nostra paura è che qualcuno possa averlo in casa. Essendo un gatto fragile e malato ha bisogno di cure, vi preghiamo di riportarci Hiro al più presto ".

L'allarme e le ricerche

Hiro, un gatto di razza birmana, è sparito dall'abitazione della famiglia Frassica lo scorso 27 settembre. L'attore si trova a Spoleto per girare "Don Matteo" e si è trasferito in città con la famiglia e i tre gatti. Giorni dopo l'arrivo nella cittadina, però, uno dei felini - Hiro - è sparito. Inizialmente si era pensato che il gatto fosse scappato, spaventato dalla nuova casa e dall'ambiente sconosciuto ma poi è emersa la verità. " È passato dal nostro tetto nella casa di una signora pensando fosse la nostra, la signora in questione l'ha poi cacciato di casa ", ha raccontato Frassica, lanciando un appello ai fan: " Aiutateci a trovarlo ". La notizia della ricompensa da 5mila euro ha fatto il resto. La città si è mobilitata per ritrovare Hiro e l'associazione cinofila Nasi Volanti ha messo a disposizione anche i propri cani molecolari, che hanno seguito le tracce dell'animale fino alla periferia di Spoleto. Ma il felino non è stato trovato, così l'attore ha chiesto di fare calmare le acque. Oggi, a quindici giorni di distanza dalla scomparsa, non si sa ancora nulla del gatto e Frassica è tornato a chiedere aiuto ai fan attraverso i social network.

Il video con la richiesta di aiuto