"Fate l'amore, dovete impegnarvi...". Fiorello senza freni

Il quadro disegnato dall'Istat sullo stato di salute del nostro paese non è incoraggiante. Nel 2021 si è registrato il minimo storico di nascite addirittura dall'Unità d'Italia e l'invecchiamento della popolazione sarebbe conseguenza diretta di questo dato. " L'indice di vecchiaia è notevolmente aumentato e continua a crescere, da 33,5% del 1951 a 187,6% del 2021" , si legge nel riassunto dell'Istat sull'ultimo censimento. Un argomento ghiotto che Fiorello non si è lasciato sfuggire, commentandolo nel corso dell'ultima diretta: " Fate l'amore, fate figli !".

Tra ospiti, gag e esibizioni dal vivo Fiorello ha voluto aprire la puntata mattutina del suo programma Viva Rai 2 sulle ultime news di attualità. " Iniziamo subito con i dati Istat. L'Italia è sempre più vecchia. Basti pensare che sulla rete giovane, che è questa qui, Rai2, ci sono io. Se questa è la rete giovane ragazzi!", ha ironizzato lo showman siciliano, puntando l'attenzione sulla soluzione al problema. "Allora cosa bisogna fare per ringiovanire il Paese? Voi lo sapete! Lo sapete... fate l'amore, fate figli ", ha detto mostrandosi davanti alle telecamere con una parrucca corvino per dimostrare qualche anno di meno.