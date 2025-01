David Beckham nei guai: le rivelazioni piccanti dell'ex segretaria

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono passati 21 anni dallo scandalo che fece tremare le fondamenta di uno dei matrimoni più lunghi del mondo dello spettacolo, quello tra l'ex calciatore David Beckham e l'ex Spice Girl e imprenditrice Victoria Beckham, ed ora Rebecca Loos quella che si è definita da sempre la sua ex amante, torna a parlare della loro presunta relazione.

Nel 2004 la presunta avventura

Era il 2004 quando, dopo il suo trasferimento a Madrid, scoppiò lo scandalo del tradimento di David Beckham con la sua assistente dell'epoca Rebecca Loos. Fu proprio lei a rivelarlo ai giornali scatenando sulla coppia una morbosità che è durò mesi e mettendo a dura prova il matrimonio di lui. Piano piano il gossip internazionale poi si sgonfiò, ma ora dopo 21 anni, la presunta amante è tornata a parlare e a ricordare quella storia.

Sebbene David Beckham avesse sempre smentito la relazione dalla bocca della donna erano uscite parole come: " David era una amante fantastico e noi andavamo molto d'accordo ed eravamo tanto legati ". Ed ora proprio lei conferma quelle affemazioni durante un'intervista al quotidiano spagnolo "El Mundo" ribadendo con grande fermezza di aver avuto una relazione con l'ex calciatore.

Il primo incontro

Nell'intervista, l'ex segretaria racconta anche il loro primo incontro avvenuto avvenuto nel ristorante della famiglia dell'attore Javier Bardem. Nonostante all'epoca fosse l'assistente personale di David, il suo compito era quello di prendersi cura di Victoria: " Dovevo mostrarle Madrid, portarla a fare shopping e assicurarmi che si divertisse. Era difficile lavorare per loro perché avevano tutti bisogno di me " spiega nell'intervista.

Beckham si era trasferito in Spagna per giocare nel Real Madrid, e una volta svelato lo scandalo, Rebecca, allora 25enne, dovette affrontare una pressione mediatica incessante. Un periodo davvero complicato, tanto che la giovane aveva persino pensato di lasciare il Paese.

