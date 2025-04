"David? Premio per circolino. Mamma lo voleva". L'attacco del figlio di Eleonora Giorgi

Ascolta ora 00:00 00:00

Eleonora Giorgi, scomparsa a marzo, è stata una delle attrici più amate del nostro tempo. Nell'ultimo anno, aggredita dalla malattia e senza alte possibilità di sopravvivenza, è stata un esempio per tanti con la sua positività e voglia di vivere. I figli, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, l'hanno orata nel migliore dei modi in vita e dopo e oggi il primogenito ha voluto anche ricordare che sua madre se n'è andata con un grande rimpianto, non aver mai ricevuto il David alla carriera, un premio al qual teneva moltissimo.

Rizzoli è stato ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona e ha spiegato: " Se lei ha sofferto per non essere più stata chiamata come protagonista? Sì, certo, tutti noi quando non siamo più sulla cresta dell'onda soffriamo. Però questo l'ha spinta a fare esperienze diverse, si è aperta alla tv, ha partecipato ai reality show, si è affacciata al mondo dei social. È cambiata, si è evoluta ". Ma la mancata consegna de premio l'ha segnata: " Un David alla carriera le sarebbe molto piaciuto. Il discorso del premio, però, è una cosa che inizia e finisce all'interno del 'circolino' di quelli che fanno cinema. Il vero successo è quello di essere ricordati dal pubblico, di emozionare le persone ". Poco più di un mese fa, Nicoletta Ercole, costumista e grande amica di Eleonora Giorgi, ha rivelato un retroscena inedito sui David e sull'attrice: " L'anno scorso non la volevano ai David di Donatello, poi grazie ad amici cari le fu concesso di consegnare il premio a Michele Riondino che aveva scoperto proprio lei ".

Ma come dice suo figlio, il vero successo è l'amore del pubblico e questo Giorgi lo ha conquistato negli anni con il suo sorriso sempre acceso e la positività. Era una donna allegra, elegante, non si ricordano sue cadute di stile nelle partecipazioni ai programmi, dove portava sempre uno sguardo attento e riflessivo su quanto era chiamata a commentare.

Hala scena artistica italiana, ha regalato il sogno di una storia d'amore straordinaria con Massimo Ciavarro, che le è rimasto accanto fino alla fine, fino all'ultimo minuto, nell'hospice in cui è stata ricoverata nelle ultime settimane di vita.