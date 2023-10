De Lellis sexy polemica, la moglie di Boateng dark lady, Ginevra Lamborghini e lo "spettro" di Elettra

Estate o autunno poco importa, non c'è pausa per i gossip tra flirt hollywoodiani (Beatrice Luzzi con Gerard Butler), sexy polemiche (per Giulia De Lellis), paragoni che bruciano (Ginevra Lamborghini versus Elettra Lamborghini) e dark lady sempre più single (Mrs Boateng).

Beatrice Luzzi e il flirt con Gerard Butler

Altro che scheletri nell'armadio! Dal passato di Beatrice Luzzi - attuale concorrente del Grande Fratello - è sbucato un flirt con nientepopodimeno che Gerard Butler. No, non si tratta di una fake: le prove ci sono e persino fotografiche. Le ha tirate fuori dagli archivi il settimanale Chi, che ha raccontato dell'incontro avvenuto nel 2004 tra il divo di Hollywood e l'attrice di "Vivere" in occasione dell'Ischia Global Fest. Lui era reduce dal film di successo "Tomb Raider", lei dal set di "Travolti dal destino". La chioma rosso fuoco della Luzzi pare abbia conquistato all'istante Gerard e la passione li ha travolti. Il flirt, però è durato come un gatto in tangenziale quando Butler ha conosciuto l'ex ragazza "Non è la Rai" Chiara Conti. E a quel punto, tanti saluti.

Ginevra Lamborghini e quel paragone con Elettra

Da quando ha cominciato la sua esperienza a "Tale e quale show", Ginevra Lamborghini è stata spesso paragonata alla sorella maggiore, Elettra Lamborghini. Niente di male, se solo le due non fossero ai ferri corti (per non dire altro) da anni. Sul paragone stanno in fissa: Malgioglio ci va a nozze, Panariello lo fa non volendo e allora Loretta Goggi ha provato a chiudere la questione. " Ti auguro di liberarti del problema di sentire nominare sempre tua sorella ", ha detto la giurata rivolgendosi a Ginevra che, suo malgrado, deve fare buon viso a cattivo gioco. Ma quanto brucia, oh se brucia.

Giulia De Lellis in lingerie scatena gli hater

La polemica su Giulia De Lellis mancava da un po' di tempo e allora eccola servita. Con l'ultimo post in lingerie l'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" è riuscita nell'intento di farsi criticare dagli hater. Il motivo? Il provocante reggiseno per promuovere una nota marca di intimo, invece di coprire, ha mostrato più del dovuto e giù di critiche: "Rifattona", "Volgarità ne abbiamo?", "Gonfiate ancora?". Il vedo-non-vedo non proprio piaciuto e qualcuno le ha persino suggerito: "Ma vai in giro nuda che è meglio". E che sarà mai!?

Valentina Fradegrada e Boateng, il diavolo e l'acqua santa

La questione si fa misteriosa. Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada sono ancora marito e moglie? No, perché lui sembra avere (ri)scoperto, tutto d'un tratto, la fede. E via di preghiere, mani giunte e persino battesimi in acqua, tutto condiviso sui social network. Lei fa di tutto per non sembrare una santa: sui social i contenuti piccanti abbondano, Onlyfans c'è e negli ultimi scatti condivisi su Instagram, veste persino i panni della diavolessa sexy. Ora, o sono separati e allora tutto torna oppure in casa Boateng ci sono il diavolo e l'acquasanta. E non può finire bene.