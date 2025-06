La dedica di Jovanotti ad Angelina Mango e la commozione della cantante

Ascolta ora 00:00 00:00

Sicuramente non è un momento facile per Angelina Mango. La cantante, che ha vinto il Festival di Sanremo nel 2024 con il brano La noia, ha avuto diversi problemi di salute che l'hanno portata anche al ricovero nella clinica Maria Luigia di Parma, costringendola anche a cancellare il tour programmato. Dopo la ripresa, Angelina Mango ha cominciato a farsi vedere di nuovo in giro, come accaduto ad esempio durante il concerto di Olly (che il festival lo ha vinto quest'anno con Balorda nostalgia), con cui aveva duettato nel brano Due come noi. E in queste ore, Angelina Mango è tornata a far parlare di sè grazie a una dedicata fatta da Jovanotti.

All'anagrafe Lorenzo Cherubini, il cantante di L'ombelico del mondo è salito sul palco durante la sua penultima tappa del Palajova 2025 a Bologna e proprio durante la sua performance non ha esitato a prendere il microfono e a rivolgersi direttamente alla cantante che si trovava sul pubblico. "È un po' di tempo che si è fermata," ha iniziato Jovanotti, "per partire molto più forte di prima, sebbene fosse già fortissima. Ed è qua a vedere il concerto insieme a voi. Angelina Mango, ciao." Dopo questa forma di "benvenuto" il cantante ha voluto anche dare un riconoscimento di stima alla collega e, mentre i fan applaudivano alle sue parole o cercavano con il loro smartphone il volto della figlia di Mango, ha continuato: "sei una grande artista. Ti aspettiamo. Torna tra noi". Se la dedica ha fatto impazzire i fan, non ha lasciato indifferente la stessa Angelina Mango. Quest'ultima, infatti, ha condiviso un video-selfie in cui si vede in primo piano il suo volto commosso, con gli occhi che stentano a trattenere le lacrime.

Jovanotti e Angelina Mango si erano incontrati poco prima dell'inizio del concerto, nel backstage. A testimoniarlo uno scatto postato proprio da Jovanotti sul suo account Instagram, che ha accompagnato con una didascalia in cui si legge: " Ieri sera mi ha fatto un gran piacere trovarmi con Angelina Mango a fare due chiacchiere in camerino, lei sa quanto la stimo e quanto credo in lei da sempre, e sa anche che stiamo aspettando il suo ritorno sulla scena ma che si prenda i suoi tempi. Per quanto questa epoca frenetica possa dare la sensazione che se ti fermi scompari, questa è una bugia." Jovanotti è poi andato avanti spiegando che, a volte, la cosa migliore da fare per mostrare rispetto è accettare che un artista abbia il tempo di "ricomparire a se stesso", di ascoltare le proprie necessità e di curarsi, laddova necessario, per rinforzarsi.

"che emozione gigante, il tuo cuore è gigante",

Ed è un discorso che Jovanotti non rivolge solo ad Angelina Mango, ma anche a tutti i giovani artisti che subiscono pressioni sempre maggiori. A queste parole così piene di affetto, Angelina Mango ha risposto con un commento pubblico in cui ha scritto:concludendo il tutto con un cuoricino.