"Ora mi amo davvero". Chi è la donna più bella del 2025 secondo People

L'immagine di copertina della rivista People con Demi Moore. (Foto Instagram)

Ascolta ora 00:00 00:00

È Demi Moore, candidata come Migliore Attrice Protagonista agli Oscar per il suo ruolo in "The Substance", grazie al quale ha vinto un Golden Globe, la donna più bella del mondo 2025 secondo la rivista People.

La copertina iconica

Nella lunga intervista l'attrice ha ammesso di aver sofferto molto in passato nel tentativo di raggiungere determinati standard di bellezza, ma per lei a 62 anni è arrivata la rivincita che l'ha ripagata di tutti i sacrifici. " Mi sono torturata in passato", ha spiegato. "Facevo cose folli come andare in bicicletta da Malibu fino a Paramount, che sono circa 42 chilometri. Tutto perché davo troppo valore al mio aspetto esteriore... Ero così severa e avevo un rapporto molto più ostile con il mio corpo. E in realtà mi stavo solo punendo" .

Ora per lei le cose sono cambiate ed è subentrata una maturità più consapevole che ha messo da parte gli stringenti stereotipi di bellezza hollywoodiani: " Oggi ho molta meno paura. Quando ero più giovane, mi sembrava che il mio corpo mi stesse tradendo. Così provavo a controllarlo. Ma ora non agisco più da quella posizione. È un rapporto molto più equilibrato" .

La paura di invecchiare

Questa nuova consapevolezza combatte però sempre con la paura di invecchiare: " Ho una salute generale davvero incredibile, ma questo non significa che a volte mi guardi allo specchio e non pensi: 'Dio, sembro una vecchia', oppure La mia faccia sta cadendo. Lo faccio e ci sono cose che semplicemente non mi piacciono e preferirei non sentirmi come se stessi cadendo a pezzi. Ma, allo stesso tempo, riesco ad accettare che questa è la situazione in cui mi trovo oggi" .

Una vita piena di ostacoli

Una vita non semplice quella dell'attrice americana fatta di grandi alti e bassi, da un'infanzia travagliata ai problemi con i vari compagni di vita, fino alla gioia di diventare madre delle tre figlie Rumer, Scout e Tallulah, che ha avuto con l'ex Bruce Willis. " Partorire è uno dei pochi momenti in cui puoi essere certa al 100% che il dolore ti sta portando un dono ", afferma nell'intervista. " E quando riesci ad applicare questo concetto ad altre cose, inizi a capire che è la verità di tutte le cose difficili" .

Il rapporto con l'ex Bruce WIllis

Parlando del suo rapporto con Bruce Willis, con il quale, anche dopo il divorzio l'attrice ha sempre mantenuto un rapporto di profonda amicizia e affetto, Demi Moore ha

a prescindere da come sia stato il rapporto esterno, siamo riusciti a mantenere la nostra famiglia in varie forme. Il principio fondamentale di dare priorità ai nostri figli non ha mai vacillato

spiegato che, "".