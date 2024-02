"Denaro e fama non risolvono tutti i problemi". Fedez torna a parlare in pubblico

Prima uscita in pubblico ufficiale per Fedez dopo le voci del divorzio. Nello scorso weekend, il rapper è stato avvistato alle sfilate milanesi, ospite di Donatella Versace di cui è grande amico. Anzi, stando alle sue parole, lei gli sarebbe stata molto vicina in questo periodo di grandi difficoltà. Quest'oggi, però, il rapper non è voluto mancare all'incontro con le scuole del Circolo dei lettori di Torino, incentrato sul tema della salute mentale. Da anni Fedez ha reso noto di soffrire di problemi di salute mentale e tra le sue campagne ce ne sono state numerose incentrate proprio sulla "normalizzazione" ma anche sulla sensibilizzazione come strumento per creare soluzioni.

Nell'ambito di un discorso molto generale, il rapper non ha mancato di parlare anche di se stesso, ovviamente nel novero di quella che è la salute mentale, senza entrare nello specifico della sua attuale situazione ma comunque facendo illusioni ben comprensibili. " Ho sempre raccontato la mia vita, il bello e il cattivo tempo. Sono testimonial del fatto che il denaro e la fama risolvono un problema, ma non risolvono tutti i problemi. Sembrerò retorico, ma è così ", ha detto Fedez, senza soffermarsi troppo su quelli che sono i problemi che lo affliggono, che sono comunque ben noti al pubblico. Il tumore che l'ha colpito ha lasciato profondi segni in lui, che vanno oltre la cicatrice addominale.