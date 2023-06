“Denuncialo...”. Pioggia di critiche sul nuovo tatuaggio di Fedez (con Vittoria)

I Ferragnez non sono intenzionati a smettere di usare i propri figli come oggetto dei loro contenuti social per attirare maggior più pubblico, che sembra affezionarsi e amare sempre più le loro dinamiche famigliari. Da quando Fedez e Chiara Ferragni sono diventati genitori per la seconda volta, a suscitare una fedele ilarità nei follower è stata l’espressione imbronciata che la figlia Vittoria ha costantemente nei confronti del padre; espressione che il cantante ha deciso di imprimere sulla pelle della sua gamba sinistra con un tatuaggio che ritrae proprio un primo piano crucciato della sua secondogenita. Fedez ha reso questo dubbio capolavoro con una foto su Instagram che mostra il tatuaggio da un lato e, in una seconda foto, la foto da cui è stato ispirato: “Trovate qualcuno che vi guardi con lo stesso amore con cui mi guarda mia figlia... E poi tatuatevelo”.

Le critiche dei fan

Una “scelta artistica” che ha suscitato lo sdegno del web: “Fossi in te denuncerei il tatuatore”. Ancora: “con tutti i soldi che hai un buon tatuatore lo potevi pagare”. “Te l’ha tatuata pure strabica”. “Sembra Sam del Signore degli Anelli”. Haters che non hanno perso l’occasione di ironizzare anche sulla fresca lite con il suo ex collega Luis Sal di "Muschio Selvaggio": “Io direi alla mamma e all’avvocato di denunciare il tatuatore”. “Secondo me Vittoria lo dice alla mamma, lo dice all’avvocato”.

Altri tatuaggi

Questo non apprezzato capolavoro di arte moderna non è l’unico tatoo che Fedez ha inciso sulla sua pelle come dedicata ai suoi figli. A gennaio 2023, infatti, il cantante ha postato una foto ritraente l’enorme tatuaggio di una fenice lungo tutta la sua schiena; post condiviso con la didascalia: “La fenice araba, con in pugno l'ago dei punti di sutura, rinasce dalle ceneri alimentate dal fuoco dei miei figli, Leone e Vittoria. Hanno dato forza a questa nuova fase della mia vita”, e con l’emoticon di una pesca a coprire parte del suo fondoschiena.

Anche questa foto non è passata inosservata, coronata anch’essa da insulti e critiche pesanti: “e con questa, direi che il degrado occidentale ha raggiunto il massimo livello”. “ma è veramente necessario mostrare tutto così…cosa hai nascosto? Un bel niente! È proprio esibizionismo…un tatuaggio è per sé stessi senza bisogno di spiegare il significato”. Un’occasione che i leoni da tastiera hanno usato anche colpirlo dopo la battuta sull’Orlandi: “non dovresti censurare il tuo sedere ma solo quello che ti esce dalla bocca. Vergognati per la risata sull’Orlandi”.