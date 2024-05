Il dettaglio “nefasto” sul ritratto di Re Carlo che fa tremare la corona

Non è affatto un periodo roseo per tutta la famiglia reale inglese. Come ben sappiamo, non solo ci sono dubbi e le perplessità sulla salute di Kate Middleton che, da mesi, sta affrontando una difficile battaglia contro il cancro, ma lo stesso re Carlo non è in una situazione tutt’altro che allegra. Di fatti, sia la stampa che gli esperti di corte temono il peggio per il futuro della monarchia. A peggiorare la situazione è il ritratto che raffigura il sovrano, da poco mostrato al pubblico. Non solo ha destato molto scalpore e critiche per nulla positive per il modo in cui è stato raffigurato il re Carlo III, ma più che altro per il messaggio “segreto” che nasconde.

Un messaggio, però, molto ambivalente che può essere carico di speranza ma, al tempo stesso, nefasto. E la seconda opzione – che potrebbe essere la più plausibile – fa tremare gli esperti di corte e il popolo stesso che, ora, tema per l’incolumità del re e per tutto ciò che potrebbe avvenire all’interno della royal family.

Il ritratto, ufficialmente, è stato mostrato a Buckingham Palace lo scorso 14 maggio e si tratta del primo ritratto da quando il re Carlo è salito al trono. Di per sé è molto singolare, tanto è vero che, non appena il sovrano lo ha mostrato davanti i fotografi e le telecamere, non è rimasto poi così felice. Il re è stato raffigurato come un condottiero, fiero del nome che porta e fiero di essere al trono di una nazione molto in vista. Oltre a questo, la sua figura è immersa in un oceano di fuoco. A realizzarlo è stato l’artista britannico contemporaneo Jonathan Yeo che ha scelto di dipingere il re con l’uniforme rossa, simbolo delle Guardie Gallesi e la particolarità, per l’appunto, è la presenza importante del colore rosso. Sulla sua spalla destra è raffigurata una farfalla e quel simbolo, come già puntualizzato, si apre a diverse interpretazioni.

Quella è una farfalla monaca che vola leggiadra e si posa sull’uniforme del re. È un insetto molto particolare perché è in via di estinzione e, proprio per questo, inserire un dettaglio del genere nel dipinto ha fatto pensare a un messaggio importante per il sovrano. Le leggende dicono che la farfalla monaca è simbolo di rinascita come a voler specificare un processo di metamorfosi subito negli ultimi periodi del re. Ma potrebbe suggerire anche i pericoli a cui va incontro la monarchia del futuro, dato che il re Carlo anche lui è malato di cancro, seppur in via di guarigione, e la salute della regina è in bilico.

Speranza o sventura, il dipinto si lascia a diverse interpretazioni ma, ciò non toglie che la corona inglese è di fronte a un bivio.