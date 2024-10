"La salute al primo posto". Angelina Mango cancella il tour in Italia e in Europa

Ascolta ora 00:00 00:00

Angelina Mango non tornerà sul palco per proseguire il suo tour nei club. La rinofaringite acuta, che l'ha colpita negli scorsi giorni e l'ha costretta a rinviare una serie di concerti, ha colpito più duro del previsto e la cantante è ancora senza voce. Per questo, in accordo con il suo staff, Angelina ha deciso di cancellare la sua tournée autunnale e prendersi una pausa più lunga per recuperare la voce.

L'annuncio sui social

A comunicare la decisione di sospendere definitivamente la lunga serie di live in giro per l'Italia e per l'Europa è stata lei stessa attraverso un post condiviso su Instagram. La giovane artista ha pubblicato la foto di una lettera scritta a mano, nella quale si scusa con i suoi fan per l'improvviso forfait: " Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi".

"Devo fermarmi per la mia salute"

La figlia di Mango ha deciso, in accordo con i medici e il suo staff, di mettere in pausa gli impegni delle prossime settimane e curarsi per tornare in forma: " Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi. Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live. Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l’affetto che so che riceverò in questi giorni". Come era prevedibile il post della giovane cantante ha ricevuto migliaia di like e centinaia di commenti di solidarietà da parte dei fan, che le hanno augurato una pronta guarigione. Nei giorni scorsi proprio i suoi fan aveva sollevato preoccupazione per la magrezza dell'artista ma non è chiaro se questo abbia influenzato lo stop al tour.

Come ottenere il rimborso

Pochi minuti dopo l'annuncio fatto da Angelina Mango, Live Nation - l'ente organizzatore dei suoi concerti - ha pubblicato una nota ufficiale sulla cancellazione del tour: "Si comunica che il tour italiano e il tour europeo di Angelina Mango in programma per questo autunno sono per ora cancellati

per motivi di salute". Tutti i possessori di unper uno dei live di Angelina potranno dunque richiedere le informazioni relative al rimborso dei biglietti attraverso il sito di Live Nation.