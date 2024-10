Angelina Mango, sospeso il tour a causa di problemi di salute: "Sono mortificata"

Ascolta ora 00:00 00:00

A soli quattro giorni dall'inizio del tour nei club Angelina Mango è stata costretta a sospendere la tournée a causa di un problema di salute. Lunedì sera la cantante aveva tenuto il suo concerto nella prima delle due date previste a Napoli e già aveva dimostrato di non essere in piena forma, esibendosi con la voce roca. Al termine del live, però, viste le difficoltà la giovane artista ha deciso di prendere la decisione più giusta sospendendo il tour per alcuni giorni.

Quali concerti sono saltati

La notizia dello stop è arrivata attraverso i social network direttamente dalla pagina degli organizzatori del tour, Live Nation, che ha parlato di una "rinofaringite acuta" cha ha colpito Angelina Mango. "Per questo le date previste per il 15 ottobre a Napoli presso la Casa della Musica e il 16 ottobre a Molfetta (Bari) presso l'Eremo Club sono state riprogrammate", hanno fatto sapere gli organizzatori. I concerti sono così slittati rispettivamente al 18 e al 19 novembre, ma questo non ha cancellato la delusione di chi aveva acquistato i biglietti, rendendo l'evento sold out da mesi.

Le scuse di Angelina Mango

Così Angelina Mango ha deciso di scrivere un lungo messaggio di scuse ai suoi fan e lo ha pubblicato nella notte sulle storie del suo profilo Instagram. " Sono mortificata per la decisione che ho dovuto prendere", ha esordito la figlia di Mango sul web, spiegando che la decisione di sospendere i live non è stata presa a cuor leggero: "Per fortuna oggi ho deciso che non è il momento di essere testarda e di ascoltare il mio team. Per questo ora torno a casa, mi riprendo la mia voce e tra quattro giorni torniamo sul palco più carichi di prima ". Poi si è scusata con il suo pubblico, ringraziando i fan che lunedì sera l'hanno supportata durante il concerto nella sua città: " Scusate ancora, e Napoli... grazie per ieri. Siete stati la più grande dimostrazione d'amore. Vi amo tantissimo".

Il tour nei club e le date europee

Grazie alle cure mediche alle quali si sta sottoponendo, Angelina Mango dovrebbe tornare sul palco sabato 19 ottobre nella data prevista al Vox Club di Nonantola, in provincia di Modena.

La data fa parte del tour autunnale che Angelina sta facendo nei club italiani e che si concluderà il 27 ottobre con l'ultima data milanese al Fabrique. Poi Angelina si prenderà una lunga pausa in vista del nuovo tour primaverile, che la vedrà girare l'per la prima volta dal vivo.