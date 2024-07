Cade mentre scende dall'aereo. Incidente per Angelina Mango: "Ho avuto paura"

Ascolta ora 00:00 00:00

Tanto spavento, diverse escoriazioni e qualche giorno di riposo. Si è concluso così il brutto incidente, che ha visto protagonista Angelina Mango. Nelle scorse ore la cantante vincitrice dell'ultimo festival di Sanremo si è mostrata sui social network con il ginocchio fasciato, scatenando la preoccupazione dei fan. Così, subissata di domande, l'artista ha raccontato quanto accaduto mentre stava rientrando da un concerto.

Il video e il racconto dell'incidente

Dopo la vittoria di Sanremo 2024 e la partecipazione all'Eurovision Song Contest di Malmo, Angelina è esplosa artisticamente. Il suo nuovo singolo "Melodramma" è tra i più ascoltati in radio e in autunno terrà il suo primo tour europeo. Nelle scorse ore, però, l'artista è stata vittima di una brutta disavventura, raccontata in un video sui social network. "Sono scivolata dalle scale dell'aereo", ha spiegato Angelina Mango in un video pubblicato su TikTok e mostrando ai fan le escoriazioni sul ginocchio. "Avevo una valigia, lo zaino, gli occhiali, le cuffie e un sacchettino di babà. In realtà se mi sono fatta male, la colpa è dei babà", ha ironizzato la cantante, che ha poi spiegato di avere perso l'equilibrio e di essere caduta a terra saltando diversi scalini.

L'artista non ha specificato quando è accaduto l'incidente né dove si trovava, ma l'ultimo evento al quale ha partecipato è il concerto di Radio Italia a Napoli in Piazza del Plebiscito, dove si è esibita dal vivo. L'infortunio si sarebbe dunque verificato al rientro dalla città partenopea.

"Ho avuto paura di rompermi tutto"

Secondo quanto rivelato da Angelina Mango le conseguenze della caduta non sono state gravi, ma l'artista dovrà comunque rispettare un periodo di riposo a causa della contusione e di un'infiammazione al tendine. Lo spavento, però, è stato tanto. "Ho avuto paura di rompermi tutto", ha ammesso la cantante, aggiungendo: "Ma il dottore mi ha detto che sono molto flessibile quindi fortunatamente non mi sono rotta nulla. Ho solo una lieve tendinite, non posso correre ma dopo qualche giorno di riposo potrò tranquillamente tornare alla mia vita di sempre".

Se tutto andrà bene Angelina tornerà sul palco dal vivo, al fianco del collega Tedua, nel concerto in programma il 13 luglio a Vicenza. Intanto la foto che la ritrae sdraiata a letto con il ginocchio fasciato e la sacca del ghiaccio sopra ha già fatto il giro del web raccogliendo centinaia di commenti di supporto e pronta guarigione.