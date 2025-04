Diego Dalla Palma, la confessione choc: "Massacrato dal mio ex, tentò di strangolarmi"

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono scioccanti le rivelazioni fatte da Diego Dalla Palma nell'intervista rilasciata a Luca Casadei nel podcast "One more time". Raccontando parte del suo difficile passato fatto di malattie (la meningite presa da bambino) e momenti bui (il bullismo subito, la prostituzione), il visagista dei vip ha parlato per la prima volta della violenta aggressione subita anni fa dall'uomo che, in quel periodo, frequentava sentimentalmente.

" Avevo una relazione con questa persona e mi ha chiesto probabilmente dei soldi. Lui mi ha tramortito e ha cercato di strangolarmi", ha raccontato Dalla Palma ai microfoni del podcast di Casadei, parlando del massacro subito: " Sono stato assalito in casa, ho aperto la porta poi non ricordo più niente ". Il make-up artist non ha fatto riferimenti temporali sull'aggressione, ma ha ammesso di essersi fidato ingenuamente di quell'uomo che era entrato nella sua vita come un angelo, ma si è rivelato essere tutt'altro.

Chi è l'uomo che lo ha aggredito

Diego Dalla Palma non ha dato un nome al suo ex ma lo ha descritto minuziosamente: " Era capoverdiano, quarantenne. Bellissimo anche come intensità, sembrava un modello di stilisti importanti, di una delicatezza, di una educazione nei confronti delle donne ". Ma quella era solo la facciata, perché dopo l'aggressione subita il truccatore dei vip ha scoperto che il suo ex era stato in carcere per quasi quindici anni a Capoverde per reati gravi. " Aveva combinato delle cose atroci sia a donne sia a uomini", ha proseguito, facendo una rivelazione: "A una persona della televisione, molto nota, per derubarla l'aveva irretita dicendo che si sentiva particolarmente attratto nell'atto sessuale gli ha addentato il glande e glielo ha strappato completamente. Era un delinquente di prim'ordine ".

Il coma e le lunghe cure

A seguito dell'aggressione Dalla Palma è rimasto in coma in ospedale ma, nonostante le cure, ha avuto molti problemi fisici: " Sono dovuto andare due mesi all'estero per risolvere un problema a un testicolo, uno a un polmone e uno a un timpano ".

Sono stato molto sciocco perché ho incontrato diversi approfittatori nella mia vita, persone disoneste".

Oggi di quella aggressione rimane solo l'amaro ricordo e la consapevolezza di essere caduto nella trappola degli opportunisti più di una volta: "