Diletta Leotta festeggia, il nuovo amore di Naomi, Morata e Campello ci ripensano?

L'estate dei vip ha una doppia faccia: c'è chi si lascia dopo anni d'amore ma forse ci ripensa (Morata-Campello e Chris Martin e Dakota Johnson) e chi si gode il caldo tra festeggiamenti (Diletta Leotta) e nuovi amori (Naomi Campbell).

Diletta Leotta, dopo la luna di miele il doppio party per i 33 anni

Non uno ma ben due compleanni. Il 16 agosto è stato un giorno speciale per Diletta Leotta che, oltre a spegnere 33 candeline, ha anche festeggiato il primo compleanno della figlia Aria. L'inviata di Dazn, che si prepara a vestire i panni della conduttrice nella nuova edizione de "La Talpa", ha scelto la Sardegna per celebrare il suo compleanno e quello della figlia. Prima si è goduta le attenzioni di amici e parenti nella cena organizzata in un noto locale di Porto Cervo la sera del 15 agosto (spegnendo le candeline dopo la mezzanotte), poi si è concentrata sul party riservato ad Aria che si è svolto il giorno dopo con i parenti e gli auguri più sentiti sono arrivati da Loris Karius attraverso Instagram: "Che bella giornata per festeggiare il primo compleanno della mia piccola principessa Aria e anche il compleanno della mia bellissima moglie". Dopo le nozze celebrate a giugno e il lungo viaggio di nozze tra Vulcano, Sicilia e Sardegna, l'estate di Diletta Leotta non ha fine.

Morata e Campello ci ripensano? "Ci amiamo ancora. Abbiamo bisogno di distanza"

Forse, forse Alice Campello e Alvaro Morata ci ripensano. Dopo sette anni di amore (e quattro figli) l'influencer veneziana e il calciatore spagnolo si sono detti addio e la rottura ha creato non poco scalpore. Già, perché nessuno si aspettava la separazione di una coppia che si è sempre mostrata innamoratissima e che fino a poche settimane fa si giurava amore eterno sui social network. Eppure, con due comunicati disgiunti, Alice e Alvaro si sono detti addio. La macchina del gossip si è messa in moto e sono emerse numerose indiscrezioni su presunti tradimenti, depressioni e litigi che andavano avanti (a quanto pare) da oltre un anno. Dall'addio al colpo di scena, però, è passato giusto qualche ora e sempre attraverso i social la Campello ha rivelato: "Ci amiamo infinitamente, l'amore non finisce da un giorno all'altro, ma in questo momento avevamo bisogno di distanza. L'abbiamo detto prima del dovuto, stupidamente e con molta immaturità". Più che un addio sembra essere una pausa di riflessione.

Naomi Campbell a Ibiza con il nuovo fidanzato Mohammed Al Turki

Nella settimana di Ferragosto i vip hanno preso d'assalto Ibiza, ma la regina indiscussa della Isla è Naomi Campbell. La Venere nera sta trascorrendo la sua estate nelle Baleari e sui social network, inusualmente, ha condiviso diversi scatti delle sue vacanze a Ibiza. Cene con gli amici (Will Smith e Rita Ora), momenti con i suoi due figli e tanto mare a bordo del lussuoso yacht del suo ultimo amore Mohammed Al Turki. Da ormai due mesi il produttore cinematografico saudita e Naomi fanno coppia fissa e non nascondono l'intesa neppure davanti agli obiettivi dei paparazzi, che li hanno immortalati a Ibiza. Lei, nonostante i 54 anni, è in splendida forma e sembra avere stretto un patto con il diavolo. Lui, 38 anni, è uno degli uomini più ricchi del Medio Oriente e sembra avere proprio stregato la top model. Durerà?

Chris Martin e Dakota Johnson si sono lasciati? I rumori insistenti

Cosa sta succedendo tra Chris Martin e Dakota Johnson? Secondo la stampa inglese Chris e Dakota si sono lasciati dopo sette anni di relazione, mentre i siti americani sostengono che la coppia è più unita che mai. Ma a giudicare dagli ultimi gossip circolati in rete tra il cantante dei Coldplay e l'attrice americana non tira una buona aria: sarà la crisi del settimo anno? Giorni fa Dakota Johnson è stata fotografata in giro per Malibù senza l'anello di fidanzamento al dito e il Mail ha subito tirato le conclusioni: "Chris Martin e Dakota Johnson si sono lasciati".

A fare rumoreggiare i tabloid britannici è stata anche l'assenza dell'attrice nel tour europeo dei Coldplay; una sparizione inusuale visto che i fan erano abituati a vederla spesso sotto al palco della band. Quando la notizia ha fatto il giro del web, però, è arrivata la smentita da parte di un rappresentante dell'attrice. "Stanno felicemente insieme", ha detto la fonte a People.