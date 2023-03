"Presto in tre". Diletta Leotta mette fine al mistero: è incinta

Era già da qualche settimana che giravano le voci sulla presunta gravidanza di Diletta Leotta, ma adesso sembra essere più ufficiale che mai: Diletta Leotta è incinta; ad ufficializzarlo è stata proprio la conduttrice di Dazn insieme al portiere tedesco, Loris Karius, attraverso un video condiviso su Instagram.

Le voci sulla gravidanza

Nel mese di febbraio, infatti, era stata proprio la Leotta a condividere delle Instagram stories in cui era visibile un pancino sospetto che aveva suscitato la curiosità dei suoi follower. La notizia, poi, sarebbe stata confermata direttamente dal sito web The Pipol Gossip che scriveva sulla sua pagina: "Addetti ai lavori che collaborano con la Leotta confermano, la prossima estate diventerà mamma". Un altro segno evidente, sempre secondo la rivista, sarebbe stato da ricercare anche nei look più "comodi" che Diletta indossava ultimamente.

L'annuncio

Proprio pochi minuti fa, è arrivata la conferma ufficiale, la giornalista ed il portiere del NewCastle aspettano un figlio. Ad ufficializzarlo è stata proprio la coppia pubblicando un reel sul profilo Instagram ufficiale della Leotta in cui si vede la conduttrice piangere di gioia e abbracciare il calciatore, che con le mani le asciuga le lacrime in viso. «Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia», ha scritto Diletta su Instagram. Il sesso non è ancora noto, ma stando ai bene informati sarebbe una femminuccia. Sono già arrivate tante reazioni al post della conduttrice siciliana con gli auguri di amici e fan per la famiglia che è davvero pronta ad allargarsi.

La coppia insieme da Ottobre

Dopo alcune frequentazioni Diletta Leotta, stando ad alcune indiscrezioni, avrebbe incontrato il suo Karius lo scorso ottobre. La notizia iniziò a circolare ovunque, sino all'arrivo delle foto ufficiali in esclusiva sul settimanale Chi di Alfonso Signorini. I due, in un primo momento, hanno tenuto nascosta la loro storia, salvo poi essere usciti alllo scoperto. Infatti, nel mese di novembre, sono stati avvistati a Londra per la festa di Halloween e, successivamente, a cena fuori a Milano. A fine novembre era arrivata la prima vacanza di coppia. La loro storia d'amore è stata, inoltre, sugellata anche delle bellissime parole che Diletta ha rivolto al portiere dei Magpies in occasione della finale di Carabao Cup nella quale Karius è tornato ad essere protagonista dopo la notte infernale del 2018 tra i pali del Liverpool nella finalissima di Champions persa contro il Real Madrid. "I giorni spesi a credere nel tuo sogno, amarlo, tenerlo tra le mani fino ad afferrarlo per poi, brutalmente vedertelo strappare. Le notti tristi, il nodo alla gola e i cattivi pensieri dietro a quell’errore che per due anni ti ha tenuto lontano dalla competizione ma non dalla tua passione più grande." Poi la Leotta ha così concluso la lettera: "Ecco perché dal primo momento che ci siamo conosciuti prima di tutto ho ammirato la tua forza e il tuo coraggio. Mi hai raccontato del tuo lungo percorso di rinascita e la forza con cui credi in ciò che sei mi ha fatto innamorare di te. […] Da bambina ho sempre amato le favole e non vedo l’ora di leggere questo lieto fine. Con amore, Diletta". Insomma, sin da subito, tutto lasciava presagire che i due facessero sul serio e stando all'annuncio di oggi sembrerebbero non esserci dubbi.