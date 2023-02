Il messaggio portafortuna, poi la sconfitta. Cosa è successo tra Diletta Leotta e Loris Karius

" Voglio farti voltare e rendere conto della strada che hai fatto fino a qui" . Così Diletta Leotta ha iniziato la lettera indirizzata al fidanzato, Loris Karius, prima del big match della League Cup. Il portiere tedesco è tornato in campo come titolare tra i pali del Newcastle dopo due anni di panchina e si è trovato a giocare uno dei match più importanti dell'anno. La lettera della fidanzata, scritta per il sito britannico The Athletic, però, non ha portato fortuna allo sportivo e alla sua squadra.

Le parole di Diletta Leotta

Nella lettera scritta per il quotidiano inglese, Diletta Leotta ha parlato dei sacrifici fatti da Karius in questi difficili anni: " I giorni spesi a credere nel tuo sogno, amarlo, tenerlo tra le mani fino ad afferrarlo per poi, brutalmente vedertelo strappare. Le notti tristi, il nodo alla gola e i cattivi pensieri dietro a quell’errore che per due anni ti ha tenuto lontano dalla competizione ma non dalla tua passione più grande ". La carriera del portiere tedesco ha subìto un contraccolpo nel 2018, quando alcuni suoi errori in porta sono costati la Champions alla squadra nella quale militava, il Liverpool. Da allora tutto è stato in salita per Karius e Diletta Leotta ha ricordato quel momento: " Il colpo è stato duro, però, tu mi hai insegnato che la vita è il 10% cosa ti accade e per il 90% come decidi di reagire. E tu hai deciso di costruire il tuo futuro abbracciando il cambiamento e lavorando ancora più duramente per tornare ad esserci, ad essere in prima linea, ancora una volta, orgoglioso di te ".

"Cosa mi ha fatto innamorare di te"

Nella missiva scritta a Loris Karius, l'inviata di Dazn ha menzionato solo marginalmente la loro relazione cominciata lo scorso autunno, ma in un passaggio della lettera ha confessato: " Dal primo momento che ci siamo conosciuti prima di tutto ho ammirato la tua forza e il tuo coraggio. Mi hai raccontato del tuo lungo percorso di rinascita e la forza con cui credi in ciò che sei mi ha fatto innamorare di te". Poi ha augurato al suo fidanzato di andarsi a prendere ciò che gli sarebbe spettato: la vittoria e la rivincita personale: "Da bambina ho sempre amato le favole e non vedo l’ora di leggere questo lieto fine. Con amore, Diletta ". Ma il finale non è stato felice come la Leotta si aspettava.

Il big match e la sconfitta

La lettera di Diletta non ha portato fortuna a Loris Karius che, tornato in campo da titolare con il Newcastle, ha perso la sua sfida personale, incassando due gol. Il Manchester United si è aggiudicato la finale della Carabao Cup svoltasi a Wembley e il portiere tedesco e fidanzato della showgirl italiana è stato complice della disfatta del Newcastle per i due gol subiti (il primo di Casemiro e il secondo di Rashford). Una sconfitta resa ancora più amara dalla voglia di riscatto che Karius aveva dopo la delusione dell'altro big match, quello del 2018, che lo aveva fatto finire alla gogna per le sue papere tra i pali che erano costate la Coppa dei Campioni al Liverpool.