Il dettaglio social, gli sfottò poi quelle voci su Diletta Leotta

Quello che sembrava essere semplicemente uno sfottò, nelle ultime ore si è trasformato in una vera e propria notizia. Secondo ThePipol, pagina Instagram dedicata ai gossip, Diletta Leotta sarebbe incinta. Il dubbio che l'inviata di Dazn fosse in dolce attesa era sorto ai suoi follower dopo la pubblicazione di un video, nel quale la sua pancia, generalmente piatta, era apparsa decisamente rotonda.

Il TikTok pubblicato da Diletta Leotta l'ultimo giorno di Sanremo - dove era inviata per radio 105 e ha attirato l'attenzione per lo scambio di tweet con Lazza - ha sollevato molti dubbi, ma ha scatenato anche l'ironia del popolo dei social. " Le cose sono due come di Elodie: o ha mangiato troppi legumi oppure è incinta", ha commentato un fan sotto al video, scatenando la replica ironica di un altro: "C'è il var a confermare, sicuro è incinta". Poco importa che qualche follower abbia provato a ridimensionare le cause sulle rotondità dell'inviata: "Se è come tutte noi, prima del ciclo ti gonfi anche se ti chiami Diletta Leotta ". Ma a quanto pare il ciclo c'entra ben poco con la vistosa pancia della conduttrice sportiva e di mezzo ci sarebbe l'attuale fidanzato.

L'indiscrezione che va oltre le voci