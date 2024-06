Diletta Leotta a nozze, Papi sbanda per l'ex Miss, l'ultimo gossip su Fedez

Ascolta ora 00:00 00:00

L'estate è ufficialmente iniziata e con lei anche la girandola di gossip. Questa settimana c'è chi si è sposato (Diletta Leotta e Loris Karius), chi ha preso una sbandata per una ex Miss (Enrico Papi), chi fa parlare ancora di sé (Fedez) e chi è ufficialmente innamorata (Melissa Satta).

Enrico Papi e Claudia Motta, fuga d'amore a Formentera

Un anno fa festeggiava le nozze d'argento con la moglie Raffaella, ora si è fatto sorprendere in compagnia dell'ex Miss Mondo Italia, Claudia Motta. Stiamo parlando di Enrico Papi. Il conduttore è stato paparazzato a Formentera in teneri atteggiamenti con l'ex naufraga dell'Isola dei famosi 2023, Claudia Motta, romana, 24 anni ed ex dello chef toscano Simone Rugiati. I fotografi della rivista Chi hanno immortalato la coppia tra effusioni, baci e abbracci bollenti. Niente di strano se non fosse che Papi risulta essere ancora sposato con Raffaella Schifino. Una spiegazione, però, c'è. In tempi non sospetti Enrico Papi aveva chiarito che il loro è un rapporto non convenzionale: "Il tradimento è sopravvalutato. Raffaella sa che sono attratto dalla bellezza. Non dico che siamo una coppia aperta, ma tra noi non regna l'ipocrisia. Nessuno è proprietario dell'altro". Contenti loro.

L'ultimo gossip su Fedez: davvero ha avuto un flirt con Taylor Mega?

Tutti lo danno per coinvolto sentimentalmente con la modella francese Garance Authié, con la quale si è fatto vedere spesso nelle ultime settimane. Eppure, a giudicare dagli ultimi rumor, nel cuore e nella mente del rapper di Rozzano ci sarebbe un'altra bellissima bionda: Taylor Mega. Secondo il retroscena ricostruito da Diva e Donna: "Federico avrebbe avuto un flirt con Taylor e l'incontro, rimasto finora segreto, sarebbe andato in scena a Milano". Non solo, la rivista di gossip spiega che "Chiara Ferragni e il suo team avrebbero bloccato sui social l'account di Taylor Mega". Come siano andate davvero le cose non è possibile saperlo, a meno che i diretti interessati non decidano di vuotare il sacco. Ma intanto il gossip fa gola e circola con insistenza sui social network. Per la gioia dei più curiosi.

Melissa Satta innamorata: le prime foto con Carlo Beretta

Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta sono ufficialmente una coppia. Sulla pagina Instagram del rampollo milanese campeggiano ancora le foto romantiche in compagnia dell'ex fidanzata, Giulia De Lellis, ma nel suo cuore Melissa ha preso il post dell'ex di Uomini e donne. Da settimane si vociferava di una frequentazione ma né Beretta né l'ex velina sarda hanno mai confermato il flirt. Ora, però, complice una vacanza insieme in Grecia, la coppia ha deciso di uscire allo scoperto, ufficializzando la relazione. Come? Non con un comunicato, ma semplicemente con una foto condivisa su Instagram, dove entrambi fissano il tramonto abbracciati. Un classico annuncio social per cercare di smarcarsi dai gossip, che però - prevediamo il futuro - li seguiranno comunque per tutta l'estate. Berrettini è solo un ricordo.

A Vulcano le nozze dell'anno tra Diletta Leotta e Loris Karius

Diletta Leotta e Loris Karius si sono sposati. L'inviata sportiva di Dazn e il portiere tedesco hanno scelto l'esclusiva isola di Vulcano per giurarsi amore eterno. Sull'isola sono sbarcati centinaia di invitati, molti dei quali vip (Chiara Ferragni, Michelle Hunziker, Elisabetta Canalis, solo per citarne alcuni). I festeggiamenti sono iniziati venerdì sera con il white party presso il Therasia Resort e sono proseguiti sabato con la cerimonia nuziale.

Tutto è rimasto top secret fino a pochi minuti prima del sì, quando Chiara Ferragni ha spoilerato abiti e cerimonia, condividendo un video in tempo reale nelle sue storie Instagram, per la gioia dei curiosi (ma un po' meno degli sposi). Dopo il sì, Diletta, Loris e gli invitati hanno festeggiato fino a notte fonda nel resort che si affaccia sul mare. Auguri e figli maschi.